L’Ajuntament de Tarragona estudia convertir en zona taronja part del pàrquing Torroja

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va expressar ahir a la nit la seva predisposició a estudiar la conversió d’una part del pàrquing Torroja en zona taronja després de reunir-se amb representants de la plataforma Som Part Alta. Els veïns havien reclamat aquesta mesura per pal·liar el dèficit d’aparcament al nucli antic de la ciutat, una situació agreujada per la nova regulació de l’estacionament.

Joan Anton, coportaveu de Som Part Alta, va explicar que la reunió ha estat «un pas endavant», ja que per primera vegada el govern municipal ha obert la porta a modificar l’actual distribució de l’aparcament. «Fa setmanes que alertem que la sectorització ens perjudica. Necessitem solucions concretes, i la zona taronja al Torroja és una de les més viables», va afirmar Anton.

Per la seva banda, la segona tinent d’alcalde del govern municipal, Sandra Ramos, va confirmar que s’estudiarà la proposta. «Som conscients de les dificultats dels veïns de la Part Alta i per això analitzarem la viabilitat d’aquesta mesura», va assegurar Ramos, qui va recordar que «l’objectiu de la nova regulació és garantir una millor distribució de l’espai públic, però també som sensibles a les necessitats dels residents». A més, la consellera va recordar que «no es poden posar en risc les dotacions econòmiques dels Fons Next Generation», que ascendeixen fins als quatre milions d’euros. Respecte de la moció, Ramos afegí que, tot i que «no es pot assegurar que votem a favor», «avui al matí l’equip de govern ens hem de reunir, tot i que l’alcalde ha estat a favor de la majoria de propostes de la plataforma».

Joan Anton, coportaveu de la plataforma veïnal, va insistir en la urgència d’actuar: «Amb la nova sectorització, ens han obligat a triar entre una zona amb poques places o una altra molt allunyada de casa nostra. Necessitem un equilibri, i la zona taronja al pàrquing Torroja ens donaria més opcions».

Davant d’aquesta situació, Rubén Viñuales va afirmar que vol trobar una solució consensuada: «Tarragona ha d’avançar cap a una mobilitat més sostenible, però això no pot anar en contra dels veïns que viuen als barris afectats. Estudiarem aquesta demanda amb rigor per veure com la podem aplicar».