El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona presentarà al ple d’aquest pròxim divendres un total d’11 propostes per ajudar a revertir la crisi de l’habitatge. «L’accés a l’habitatge és un dret i les diferents administracions públiques han de vetllar per resoldre la situació. Des del consistori no podem donar l’esquena al problema que ens ocupa i hem d’oferir solucions», expressa el portaveu adjunt, Xavi Puig, sobre el sentit de la moció, que reivindica l’elaboració del Pla Especial Urbanístic que reguli i limiti els Habitatges d’Ús Turístic (HUT).

Puig assenyala la importància de regular els pisos turístics immediatament, «ja que la situació actual ens està fent perdre gran part del parc de lloguer convencional i encarint de manera molt preocupant els preus». En aquesta línia, ERC posa en relleu que, a banda del Pla Especial, també s’ha d’estimular la venda de patrimoni, la construcció i la rehabilitació d’edificis per a incentivar l’ús hoteler.

Una altra idea dels republicans és atraure inversions destinades a generar residències per a estudiants, que ajudarien a alliberar pisos compartits i, d'aquesta manera, augmentaria l’oferta disponible i abaixaria els preus. «Moltes de les persones demandants d’habitatge són estudiants universitaris i com a capital hem d’estar preparats per absorbir aquesta demanda disposant d'un espai per a ells, subratlla Puig. Alhora, exposa la necessitat d’establir bonificacions temporals per a l’edificació de solars «perquè els promotors aprofitin l’oportunitat per fer-ho ara».

El portaveu adjunt també ha detallat altres propostes per a reduir els preus del mercat i ampliar el parc d’habitatge social, com reactivar els ajuts a la rehabilitació impulsats durant el mandat republicà, continuar exercint el dret de tanteig i retracte o posar solars a disposició de la Generalitat.

«L’Ajuntament ha de buscar sinergies amb altres administracions, però també pot invertir directament en la construcció d’habitatge, com en el PP-10 o la Vall de l’Arrabassada», exemplifica Puig, qui posa èmfasi a aprofitar la redacció del nou POUM per donar suport a la generació d’habitatge, així com a reduir un 33% l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i a facilitar l’accés de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) a un local municipal.

D’altra banda, els republicans també han assumit una moció per millorar l’aparcament de la Part Alta, una proposta impulsada per la Plataforma Som Part Alta Tarragona. Els veïns i veïnes del barri reclamen la recuperació del solapament entre els sectors 1 i 2, permetent-los estacionar tant a la seva zona assignada com a l’adjacent, tal com podien fer fins al gener, quan el govern del PSC va suprimir aquesta possibilitat. Aquesta mesura facilitaria l’accés a espais d’aparcament que abans estaven disponibles, com l’entorn del Camp de Mart o el carrer Maria Cristina, alleugerint així la pressió sobre les poques places disponibles dins de la Part Alta.

Els veïns també reclamen que l’ampliació de l’aparcament Torroja es converteixi en zona taronja amb la tarifa d’un euro al dia. «És una mesura que nosaltres també reivindiquem per facilitar l’accés a un aparcament assequible als residents de la zona i descongestionaria l’aparcament i la mobilitat a la Part Alta», explica la portaveu d’ERC, Maria Roig.

A més, la proposta també inclou la conversió en zona verda de les places d’aparcament del Passeig de Sant Antoni. Amb aquesta moció, el Grup Municipal d’ERC reafirma el seu compromís amb els veïns i veïnes de la Part Alta, defensant un model d’aparcament que respongui a les necessitats del barri.