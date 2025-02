Com un concert d’estadi, però al Teatre Tarragona

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Com escoltar un concert de rock d’estadi, però amb la diferència que, a l’escenari, hi ha més de 150 persones. Així es presenta el concert Rock n’ Choirs que es farà aquest pròxim dissabte a Tarragona. «Ens hem liat la manta al cap», admet Uri Mas.

El periodista i músic tarragoní és el director del Tarragona Rock Choir, una formació coral especialitzada en Rock’n’Roll que forma part de la Xarxa Rock Choirs, formada per sis corals d’arreu de l’Estat: Barcelona, Sant Cugat, el Baix Llobregat, Granada, Jaén i Tarragona. «Habitualment fem concerts per separat, però un parell de cops l’any ens trobem i cantem tots junts. Aquest febrer, els amfitrions serem els de Tarragona», explica Mas.

La cita serà aquest mateix dissabte, 22 de febrer, a les vuit del vespre. Sobre l’escenari, més de 150 coristes entonaran un repertori format per alguns dels grans temes de la història del Rock. «La primera vegada que vaig sentir cantar els nostres cors en un concert com aquest va ser espectacular. Sents com la vibració et recorre tot el cos», admet l’Uri . I no només per la música: «També fem coreografies. Si ja impressiona veure vint persones que aixequen el braç a la vegada, imagina’t veure’n cent cinquanta».

A Tarragona s’hi trobaran quatre corals. Els amfitrions i els cantaires de Granada, Barcelona i Sant Cugat. «Som els que fa més temps que actuem i els que ens sabem el mateix repertori». El centenar i mig de vocalistes actuaran acompanyats d’una banda que tocarà en directe, i que estarà formada per Àngel Arroyo ‘Loti’ (baix), Ismael Manzano (guitarra elèctrica); Anna Bosch (teclats); Rafa Lagunas (bateria i direcció de Sant Cugat i Baix Llobregat), i Uri Mas (guitarra acústica i direcció de Barcelona i Tarragona). També hi serà Teresa Martínez (direcció de Granada i Jaén).

Pel que fa al repertori, Mas avisa que, encara que sonaran alguns dels clàssics dels concerts del Tarragona Rock Choir, «també se sentiran temes que la gent que ens segueix no haurà escoltat mai, com un mix de cançons bastant punk separades entre elles per més de vint anys».

Com a cor amfitrió, el de Tarragona també farà una actuació de lluïment on no hi faltarà una picada d’ull al públic local: «Cantarem una cançó que tothom se sabrà, tot i que amb alguna actualització. No n’avançaré el nom, però segur que el públic, quan la senti, s’esborrona», afirma l’Uri. Les entrades per al concert es poden comprar a través de la web d’Entrades Tarragona.