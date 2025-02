Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, ha apuntat que serà necessari la creació d’un nou Jutjat de Violència sobre la Dona (VIDO) amb el desplegament de la Llei Orgànica 1/2025 de mesures en matèria d’eficiència del servei públic de justícia, a través de la qual es constituiran els tribunals d’instància a Catalunya. Barrientos ha explicat que els VIDO a Tarragona estan «sobrecarregats», ja que els sis jutjats d’instrucció atenen més de 4.000 assumptes anuals quan no haurien de superar els 3.000.

En paral·lel, el president de l’Audiència provincial, Joan Perarnau, ha assenyalat que la licitació per construir el Fòrum Judicial es farà entre aquest mes de març i no més tard el juny.«L’inici de les obres serà a finals d’any i la inauguració està prevista pel 2028, ja tenim els recursos econòmics per fer tot el projecte, el qual està acabat i consensuat», ha destacat Perarnau.

Aquests dimarts, el president del TSJC s’ha reunit amb els representants dels col·legis professionals, amb membres de l’Institut de Medicina Legal, lletrats i lletrades de l’Administració de Justícia i jutges i magistrats de l’Audiència de Tarragona.