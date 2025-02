Imatge d'arxiu de l'inici dels treballs per construir el nou Family Park a Campclar.Family Cash

Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres del nou supermercat que aterrarà a Tarragona avancen a bon ritme. I és que un dels supermercats més barats ha decidit establir-se a la capital, concretament, al quilòmetre 1.158 de l'N-340 a Campclar. D'aquesta manera, Family Cash continua fent passos en la seva expansió.

L'empresa valenciana ha escollit Tarragona per instal·lar un nou Family Park, que a més del seu propi hipermercat, comptarà amb 10 locals per a altres operadors que convertiran la superfície en un destí de referència.

El nou complex té prevista la seva obertura durant el segon semestre de 2025. Aquest comptarà amb un hipermercat Family Cash de 3.700 metres quadrats que actuarà com a operador medul·lar i que vindrà acompanyat de mitja dotzena de players que impulsaran fortament l'economia i el comerç de la zona.

Render del Family Park.Hi-retail

L'establiment de Tarragona serà el segon que tindrà l'empresa a la demarcació de Tarragona, ja que ja compta amb un supermercat a Amposta que va obrir al maig del 2020.

LyC Consultores són els encarregats de comercialitzar el Family Park de Campclar, els qual ja haurien comercialitzat el 95% de la SBA inclosa al parc, a sis mesos de la seva obertura. L'oferta comercial es complementarà amb operadors com JYSK, Joma, Fitness Park, All of Home o MGI.