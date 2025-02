Tarragona i el Govern, a l’una per a crear més places residencials públiques

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona i el Govern de la Generalitat de Catalunya coincideixen en la necessitat que té la ciutat de disposar de més places de residència públiques. Aquest mateix parer es va evidenciar ahir en una reunió mantinguda entre la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, i el govern municipal. «Tenim la necessitat d’ampliar les places residencials públiques a Tarragona. La nostra societat cada cop és més gran i hem d’enfortir els programes d’envelliment», explica Guillermo García, conseller d’Espai Públic i Joventut.

Si bé des de la plaça de la Font no es concreta si aquesta solució passaria per ampliar l’actual residència de la Mercè o crear-ne una de nova, es remarca que hi ha «bona sintonia» en aconseguir l’objectiu. «També s’ha parlat d’afavorir i impulsar la col·laboració publico-privada en aquest sentit», afegeix García. Precisament, en els últims mesos, s’estan desenvolupament diferents projectes de residències per a gent gran a la ciutat.

Es preveu construir nous espais a la Vall de l’Arrabassada, al Seminari de l’Arquebisbat i a la zona del Camp de Mart. Uns 23.000 tarragonins tenen més de 65 anys, fet que representa el 17,5% de la població. A més, afegeix que 2.363 persones més grans de 65 anys residents a Tarragona tenen reconeguda la situació de dependència. Actualment, la ciutat disposa de 633 places de residència.

Més enllà, l’executiu de Viñuales va aprofitar la visita de la consellera per a demanar més finançament als serveis socials municipals de Tarragona. «Li hem fet arribar que necessitem actualitzar els nostres recursos. A més, requerim saber-ho amb antelació per a poder quadrar el nostre pressupost», indica García. El Govern està donant forma a un nou Contracte programa, pel període 2026-2028, que algutina les subvencions a serveis socials del territori.

Més recursos

«Nosaltres, al tenir una gran independència, necessitem més recursos», diu el conseller. Dintre d’aquest programa es troben els serveis d’atenció domiciliària o el Pla Local de Joventut. «També volem impulsar encara més el transport adaptat, ja que molts joves necessiten anar al seu centre escolar amb un transport especial», expressa García.

Segons explica l’edil, la consellera de Drets Socials s’ha compromès amb el govern municipal a augmentar el finançament dels serveis socials municipals de cara als pròxims anys. «Estem molt satisfets. La consellera ens ha estès la mà per a treballar plegats i així ho farem», conclou el conseller de Joventut.