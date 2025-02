Frenen la construcció d’una residència a Tarragona perquè no encaixa amb l’entorn romà

La residència, que tindria capacitat per a 150 persones, s’ha projectat a la parcel·la on actualment es troba el dipòsit de vehicles municipal.

L’Ajuntament de Tarragona ha suspès temporalment la construcció d’una nova residència per a gent gran al Camí de l’Ermita de la Salut perquè pot afectar visualment l’entorn romà de la zona, entre altres motius. El nou centre assistencial el promou l’empresa Vitalia, el tercer grup geriàtric més gran d’Espanya.

La residència, que tindria capacitat per a 150 persones, s’ha projectat a la parcel·la on actualment es troba el dipòsit de vehicles municipal. Els terrenys pertanyien a la Fundació Casa Sant Josep, que els va vendre a la companyia recentment.

El projecte es troba sobre la taula del consistori des del passat estiu. Els diferents departaments han emès informes al respecte i s’ha demanat a la companyia que esmeni les prescripcions d’algunes qüestions que eren desfavorables en l’àmbit urbanístic.

A part, el departament de Patrimoni Històric de l’Ajuntament conclou que cal trametre l’expedient del projecte a la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural pel fet que la finca està afectada per la zona de respecte del Conjunt Històric de Tarragona i pot «afectar a la visual de la zona».

«A més a més, al subsol de la zona del pla s’han trobat últimament evidències arqueològiques de l’època romana», exposa l’informe del departament municipal. Per altra banda, expliquen que és una zona susceptible de trobar-hi pedreres de l’època antiga i medieval, així com també restes d’escenaris de batalla vinculades amb el setge de 1811.

La suspensió del projecte es va acordar a la Junta de Govern Local del passat desembre, fins que s’esmenin les prescripcions. La residència projectada també inclourà un gimnàs i altres serveis com una perruqueria en gairebé 7.000 m2 de superfície construïda. Si el projecte tirés endavant, Tarragona sumaria una nova residència en un context d’envelliment de la població.

Precisament, en la justificació del projecte, la companyia recorda que uns 23.000 tarragonins tenen més de 65 anys, fet que representa el 17,5% de la població. A més, afegeix que 2.363 persones més grans de 65 anys residents a Tarragona tenen reconeguda la situació de dependència. Actualment, la ciutat disposa de 633 places de residència. Només hi ha una residència pública a la ciutat, la Mare de Deu de la Mercé, i hi ha quatre residències privades.

Vitalia indica que l’Organització Mundial de la Salut recomana que hi hagi una dotació mínima de 5 places de residència per cada 100 persones més grans de 65 anys a la localitat. D’aquesta forma, la ràtio de cobertura a Tarragona és del 2,76%. Així, la ciutat registra un dèficit de 516 places de residència per atendre les necessitats assistencials de les persones grans en situació de dependència.

Altres noves residències

Més enllà d’aquesta residència al costat de la Part Alta, s’espera que obrin pròximament altres centres. Una residència a l’Arrabassada oferirà 140 places residencials per a gent gran. I una altra residència obrirà al Seminari per a 100 persones.