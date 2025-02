Inicien les obres de construcció d’una nova promoció d’habitatges a la Via Augusta

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

La construcció d’habitatges es va incrementar considerablement a Tarragona l’any passat. En aquest inici del 2025, continuant amb aquesta tendència a l’alça, s’ha començat a construir una nova promoció residencial al número 14 de la Via Augusta.

L’empresa immobiliària Ampro Grup convertirà l’històric concessionari i edifici Renault es convertirà en un immoble de sis pisos, que ampliarà l’oferta de la ciutat. En els darrers mesos, s’han impulsat iniciatives privades semblants a altres punts, com la que s’ha dut a terme al número 51 de la Rambla Nova, on també s’han rehabilitat sis nous habitatges «de luxe» en ple centre de la ciutat.

Fa quatre setmanes, es van iniciar els treballs d’enderrocament de la finca abandonada de la Via Augusta per a procedir, posteriorment, a la construcció del nou bloc de pisos. «El projecte preveu la creació de sis habitatges, tres cotxeres, deu pàrquings i un local», assenyala un dels responsables d’Ampro Grup, qui assenyala que serà un «edifici residencial enfocat a qualitats altes». La previsió és que els pisos es puguin entregar als seus compradors «l’estiu de l’any vinent».

Aquesta nova promoció conservarà elements emblemàtics de l’antic concessionari Renault: el voladís de formigó i la gran vidriera amb forma de semicercle, que feia com a aparador. «Aquesta part és un bé d’interès que està protegit patrimonialment segons el pla urbanístic vigent», assenyala Pau Jansà, de l’empresa Jansà-Fenollosa Arquitectes, que va ser l’encarregada d’elaborar el projecte bàsic i executiu. En aquest sentit, assenyala que el nou bloc de pisos s’ha dissenyat de tal forma que «no desvirtués aquesta arquitectura moderna».

L’edifici Renault va ser obra d’Antoni Bonet Castellana i Josep Puig Torné. Aquest constava de cinc plantes: les tres superiors per a ús residencial, i la planta baixa i l’entresol per a les oficines de l’empresa automobilística. Aquesta construcció dels anys 60, situada a la Via Augusta, és un dels exemples més representatius de l’arquitectura moderna a Tarragona. Al seu costat, José María Monravà hi va edificar un concessionari, taller i garatge.

Com a conjunt, configuraven una obra amb elements racionalistes, que va ser inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPAC) del Departament de Cultura de la Generalitat, un instrument que pretén divulgar i fomentar l’estudi dels béns que l’integren. L’any 2013, també va ser incorporat al Registre de la Fundació DOCOMOMO Ibérico, organització vinculada a la UNESCO que es dedica a la documentació, difusió i protecció de l’arquitectura moderna.

L’obra nova, a l’alça

A la ciutat de Tarragona es van començar a construir moltes promocions durant el 2024. De fet, segons les xifres aportades pel Col·legi Oficial de l’Arquitectura Tècnica de Tarragona (COATT), hi va haver un increment del 450% respecte a l’any anterior, passant dels 114 habitatges nous als 527.

Això sí, la major part d’aquests pisos són de protecció oficial. En l’Estudi de l’Oferta d’Habitatge de Nova Construcció a Catalunya 2024 elaborat per l’Associació de Promotors de Catalunya s’exposa que l’augment va ser del 32,1% a tota la demarcació.