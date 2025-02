El salari mitjà necessari per a comprar un pis a Tarragona ciutat és de 2.237 euros

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El sou mitjà necessari per a comprar un pis a la ciutat de Tarragona és de 2.237 euros. Així ho mostra un baròmetre del portal especialista en el sector iAhorro. Hi ha 15 immobles a la venda per cada mil tarragonins, un total de 2.100 a tota la ciutat.

Segons les dades del portal, el preu mitjà d’un habitatge de 100 metres quadrats a Tarragona costa 215.800 euros i l’import mitjà mensual d’una hipoteca a tipus fix a 2,45% TIN és de 172.640 euros. La quota mensual de mitjana amb aquests paràmetres a Tarragona és de 783 euros.

«Els preus de venda són alts. Cada vegada hi ha menys gent que hi pot accedir perquè els preus no paren de pujar pels elevats costos de construcció», explica Daniel Roig, president a Tarragona de l’Associació de Promotors i Constructors de Catalunya. «El que passa a Tarragona no és gaire diferent del que passa a la resta de Catalunya o de la resta de l’estat espanyol», afegeix Roig.

Les dades així ho mostren. La situació a Tarragona és semblant que la que es viu a Lleida o Girona. A la ciutat de Ponent, hi ha 2.200 habitatges a la venda, i això suposa que hi ha 16 pisos per cada 1.000 lleidatans. A terres gironines busquen comprador 1.800 immobles.

Allí el preu mitjà d’un pis de 100 metres quadrats s’enfila encara més i supera els 260.000 euros. Si mirem les dues capitals del Vallès Occidental, l’escenari tampoc dista molt. A Terrassa i Sabadell hi ha més oferta de pisos per a comprar, uns 20 per cada 1.000 habitants. I el preu mitjà és una mica més econòmic que el tarragoní, sobre els 200.000 euros.

Barcelona, el doble

La capital de Catalunya dobla negativament els resultats tarragonins segons les dades del portal immobiliari. L’oferta d’habitatges a Barcelona ha caigut un 12% en només sis mesos i actualment hi ha 12 pisos a la venda per cada miler d’habitants. I el preu mitjà se situa en els 457.500 euros.

D’altra banda, les ciutats espanyoles on hi ha més oferta d’habitatge i a un preu inferior són Ciudad Real i Orense. A la ciutat de Castella-La Manxa, hi ha 30 pisos a la venda per cada miler d’habitants i l’import mitjà supera lleugerament els 100.000 euros. A la ciutat gallega encara hi ha més habitatge disponible, 36 per cada miler d’orensans, i el preu mitjà se situa als 123.952 euros.

«L’efecte de la pujada del preu de l’habitatge s’ha neutralitzat pràcticament gràcies a la baixada del tipus d’interès de les hipoteques. És a dir, encara que els preus pugin, la quota de la hipoteca dels que demanen ara mateix el préstec al banc és gairebé la mateixa o fins i tot inferior que la dels que ho van demanar fa sis mesos», diu el director d’Hipoteques d’iAhorro, Simone Colombelli. «En línies generals, una caiguda de 0,45 punts en els tipus compensa una pujada de preus de gairebé el 5%», conclou Colombelli.