Durant el 2024 a Tarragona es van dur interposar 109 sancions per incivisme de la brossa, 94 de les quals per incompliment de l’ordenança de convivència ciutadana; dues d’elles molt greus amb una multa de 500€; 26 de 300€ tipificades com a greus i 66 de 100€, de caràcter lleu. Pel que fa a l’incompliment de la llei de residus se’n van realitzar quatre i de l’ordenança del servei de recollida, unes altres cinc, totes per un import de 1.001€. Finalment també se’n van tipificar tres de molt greus en aquest sentit, amb una multa de 2.001€.

«Aquest centenar de multes, que ascendeixen a 33.500€, son l’exemple del que no volem que passi, que d’alguna manera volem que es redueixi al màxim i per això cal alertar a tothom dels preus tan elevats que suposen fer malament les coses», ha explicat consellera de Neteja Pública, Sonia Orts.

Així mateix, durant el 2024 es van instal·lar cartells d’advertiment de prohibició d’abandonar voluminosos i andròmines als contenidors detectats com a més conflictius. En total es van enganxar 350 cartells en contenidors considerats punts negres.

«A més d’aquest destacat balanç de l’any passat, el mes de gener d’enguany ja s’han activat unes quatre sancions noves que s’estan tramitant aquests dies» apunta la consellera, qui recorda que «des del mes de gener els usuaris de la deixalleria poden tenir un descompte de fins a 12 € en la taxa d’escombraries».