La ciutat de Tarragona no podrà gaudir enguany de la seva tradicional festa electrònica de Carnaval. L'organitzador de l'esdeveniment, Sensoria Grup, ha comunicat que «no se'ls ha permès» organitzar l'acte previst per a l'1 de març de 2025, fet que ha generat decepció entre els seus seguidors.

En un comunicat fet públic aquest dijous 6 de febrer, Sensoria Grup ha expressat la seva tristesa per aquesta situació, apuntant a la manca de suport i voluntat per part de l'administració local com a principal motiu de la cancel·lació. «Ens trobem en una situació on no veiem, ara per ara, cap senyal de voluntat ni de suport per part de l'administració local per tal que Tarragona continuï gaudint d'aquesta oferta cultural i musical», han explicat en el seu escrit.

Sensoria ha esdevingut, des de la seva creació el 2022, un referent de l'escena electrònica a la província. Gràcies al suport del públic, han aconseguit portar produccions cada vegada més professionals, mantenint sempre el seu esperit d'accés gratuït i obert a tothom. L'esdeveniment de Carnaval era una de les cites més esperades pels seguidors del col·lectiu.

Tot i aquesta aturada, el grup Sensoria ha deixat clar que no es dona per vençut i continuarà treballant per impulsar el projecte. «Continuarem lluitant i esforçant-nos per seguir impulsant aquest projecte amb més il·lusió que mai», han afirmat, deixant la porta oberta a noves propostes en el futur.