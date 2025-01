Més de 200 veïns signen contra la pacificació de la Rambla Nova de Tarragona

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Dilluns un grup de veïns i propietaris de la Rambla Nova van presentar a l’Ajuntament de Tarragona 230 firmes contra l’eventual conversió del primer tram del carrer en zona de vianants. A l’escrit, els veïns exposen, entre altres queixes, que «troben a faltar una campanya d’informació del projecte a particulars i Comunitats de Veïns directament afectats» i posen en dubte els «beneficis que aquest canvi portarà a la ciutadania», assegurant que «no existeix una problemàtica real que calgui solucionar». D’aquesta manera, sol·liciten que «es tingui en compte la seva opinió» i s’intenti «trobar el màxim consens amb els veïns d’aquesta zona».

«Els nostres drets s’han vist truncats d’un dia per l’altre i no se’ns ha facilitat cap mena d’alternativa», afirma una de les signants del redactat a Diari Més. «Desconeixem els detalls del projecte, perquè no se’ns ha proporcionat cap mena d’informació. Però de moment, el que tenim clar és que no podem arribar als nostres portals», etziba.

El tall de circulació durant la prova pilot, assegura, «ha estat un caos». Aquesta és, de fet, una de les grans preocupacions de la comunitat, que afirma que en moltes ocasions, «l’accés en vehicle a aquest tram es fa del tot necessari per als seus veïns».

A l’escrit els veïns també qüestionen «el tipus d’oci» que busca potenciar aquesta intervenció, i com aquesta «es relaciona amb la Restauració». «Ja sabem que aquest sector té molta activitat a la Rambla, però fins ara hem pogut conviure.

Ara bé, si l’espai per a vianants s’amplia amb l’objectiu de posar més terrasses, això comportarà un agument de soroll considerable», explica la signant. «Molts dels edificis de la rambla són antics, amb dormitoris que donen al carrer. S’escolta tot, i si a sobre això es converteix en la plaça de la Font, ja serà insuportable», expressa l’afectada.

Esperant resposta

De moment, afirma la font veïnal, no han rebut cap resposta per part de consistori, ja que l’entrega de l’escrit encara és molt recent. A més, assegura que tampoc els ha arribat cap mena d’informació sobre la reunió que l’Ajuntament, el veïnat i el teixit comercial i hostaler de la zona han de realitzar per valorar la prova pilot.

Així i tot, durant el darrer ple municipal es va donar llum verda a una futura remodelació integral de la Rambla Nova. La moció, presentada per ERC, va rebre el suport de PSC i Junts. Una de les principals actuacions és la construcció d’una plaça en aquest mateix primer tram del carrer. La remodelació, però, va més enllà d’aquesta conca, estenent-se des del Balcó del Mediterrani fins a la Font del Centenari.