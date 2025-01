Viñuales presenta Tarraco25 com a principal reclam turístic a FITUR

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’estand de Catalunya a FITUR va ser l’escenari ahir de la presentació de Tarraco25, el 25è aniversari de la declaració de Tarragona com a Ciutat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Aquest va ser l’acte principal de l’Ajuntament a la fira FITUR, que fins al dia 26 se celebra a Madrid. L’alcalde, Rubén Viñuales, va ser l’encarregat d’obrir la presentació amb un emotiu discurs on va destacar que «Tarragona no és només una ciutat, és un viatge a través del temps». «Aquí, la història no està tancada en llibres, la vivim diàriament», assenyalava el batlle.

Viñuales va aprofitar per remarcar que «aquest aniversari no només celebra la nostra història, sinó que també és una crida a l’acció». Així, apuntava que és «un recordatori de la importància de preservar el nostre patrimoni per a les generacions futures». L’alcalde va convidar tothom a descobrir la ciutat: «Us asseguro que cada visita serà única, cada experiència serà especial». A continuació, durant l’acte, es va presentar Tarragona com la joia del Mediterrani encara per descobrir i com un indret ideal per a visitar durant tot l’any, especialment en escapades de cap de setmana destacant així la desestacionalització del visitant que ve a la ciutat.

Després de la projecció d’un vídeo del patrimoni que conserva la ciutat, va intervenir el narrador Agustí Ferrer interpretant el personatge romà Philodemus, que va introduir Tarraco a Taula amb tres degustacions romanes i el seu maridatge. A continuació, va entrar en escena un grup de gladiadors i Philodemus es va encarregar d’explicar la història i vestimenta d’aquests personatges. El grup de gladiadors va escenificar una lluita que ha aconseguit acaparar totes les mirades.

El conseller de Patrimoni, Nacho García, va tancar la presentació de Tarraco25 posant en valor el conjunt patrimonial i cultural de la ciutat, i la forma com Tarragona manté viu el seu llegat històric: «Els convidem a visitar-nos i que facin un viatge en el temps sense moure’s del 2025». García va fer referència a un element tan tarragoní com és l’Àliga per explicar com es viuen les festes de la ciutat mantenint viu el seu escenari patrimonial.

Ciutats Patrimoni

L’alcalde Viñuales també va participar en l’acte de presentació de la nova estratègia de promoció internacional del Grup de Ciutats Patrimoni amb Turespaña. Es va produir una foto de família dels alcaldes i alcaldesses del Grup, juntament amb la Secretària d’Estat de Turisme, Rosario Sánchez Grau, així com amb la Presidenta-Consellera Delegada de Paradors, Raquel Sánchez.