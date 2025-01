Les incidències de l’aplicació EPP! augmenten un 24% a Tarragona, uns 3.600 avisos més que l’any passat

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Les incidències de l’aplicació EPP! de Tarragona han augmentat un 24% en l’últim any, cosa que suposa que la ciutadania ha fet 3.600 avisos més que l’any passat, segons dades de l’Ajuntament. Concretament, l’eina pública ha registrat 18.429 incidències el 2024. El gruix de les incidències que s’han comunicat tenen a veure amb residus que s’han llençat incívicament, 3.675. Les zones verdes i l’enllumenat de la ciutat protagonitzen una de cada deu incidències i els problemes amb la neteja viària registren 510 avisos.

Pel que fa a la resolució d’aquestes incidències, els dies de mitjana per a resoldre-les són 17,4. El 18% dels problemes se solucionen en menys de 24 hores i el 25% s’han resolt en un dia. Un altre 25% es resolen en més de 9 dies, tenint en compte que moltes incidències com voreres trencades, paviments malmesos o d’altres requereixen de més temps per a poder-se solucionar.

Més reacció

Aquest temps de reacció mostra una millora respecte als últims anys. El 2020 es trigava 25 dies a resoldre les incidències i el 2022 23,4 dies. El percentatge d’aquests problemes resolts satisfactòriament és del gairebé 95%, sempre segons les dades del consistori.

A banda, si s’analitza el nombre d’avisos segons el mes de l’any, es comprova que durant l’estiu les incidències es disparen. Els mesos que més problemes s’ha comunicat són juliol i agost, amb 2.351 i 2.089 incidències respectivament.

En canvi, el mes més tranquil respecte a l’EPP! és febrer, amb poc més d’un miler de missatges. Més enllà, el telèfon verd, la web de l’EPP! i el correu electrònic també són vies d’entrada d’incidències, tot i que de forma menys intensa.

No per les xarxes

Tot i això, cap incidència s’ha registrat al sistema mitjançant les xarxes socials en els últims dos anys. Ni per X, ni per Facebook, ni per Instagram. Molts usuaris sovint hi comparteixen aquestes incidències, però no són els canals oficials de l’Ajuntament. Per departament, la Brigada Municipal és la que rep més incidències de l’EPP!, gairebé tres mil en un any. El Departament de Comunicació i el d’Enginyeria reben més d’un miler d’avisos i Ematsa gairebé 300.

Un altre dels aspectes més importants de l’EPP! són els avisos que es reben per a la recollida de voluminosos, que es fa de forma programada. Enguany, els tarragonins n’han fet un ús massiu, ja que el nombre de peticions per aquest servei ha superat les 5.600. Es tracta de 3.650 sol·licituds més que l’any passat.

Segons indiquen des del departament de Neteja, «aquest augment s’atribueix al fet que des de fa un any i mig aproximadament es pot sol·licitar la recollida de voluminosos amb una locució automàtica del telèfon verd, que permet cita prèvia de forma automàtica i no cal esperar l’atenció». Tanmateix, si alguna persona no sap utilitzar l’aplicació pot trucar al telèfon verd i l’atendrà una operadora.

Coloms i plagues

Per últim, més enllà de les incidències més recurrents, es comuniquen altres problemes de neteja a la ciutat. Per exemple, relacionats amb els coloms o amb les plagues, que suposen 197 i 147 incidències respectivament. A part de la neteja, els problemes amb l’asfalt, les pilones i bancs o els jocs infantils també acumulen més d’un centenar d’avisos cadascun.

Les incidències relatives a escales mecàniques o ascensors públics són 258 i s’han registrat 66 missatges relatius a pintades al carrer. Quan l’immoble és municipal, aquests grafitis es poden retirar en menys de 72 hores. Però quan no ho és, es necessita autorització per part de l’afectat.

Els encarregats de gestionar les incidències al departament de Neteja compten amb un ordre de prioritats per tal de solucionar abans aquelles que considerin més necessàries. En primer lloc, situen les que comporten perill per a la ciutadania, com seria la retirada de vidres o xeringues. Alhora, no poder fer ús dels contenidors, sigui perquè estan desbordats o es troben en mala posició, també estaria al capdavant de la llista.