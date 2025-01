El PP reclama al ministre de Cultura on s’ubicarà la nova Biblioteca Provincial

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Partit Popular ha reclamat al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, on s’ubicarà la nova Biblioteca Provincial de Tarragona. La diputada Elisa Vedrina ha registrat una pregunta a la mesa del Congrés en relació amb aquesta demanda històrica per a reforçar l’accés a la cultura de tota la província.

La diputada popular ha denunciat que el ministre ha vingut en els últims dies a Tarragona per a explicar que no té clar on ha d’anar la biblioteca. «Urtasun ha arribat a la capital sense saber on s’ha d’instal·lar la Biblioteca Provincial. És urgent que el Govern d’Espanya construeixi de forma immediata aquest equipament que ha de ser de referència per tota la província», ha expressat Vedrina, qui ha lamentat que Tarragona segueix a la cua d’inversions tant de la Generalitat com, en aquest cas, del Govern de Pedro Sánchez.

El Grup Popular al Congrés ha preguntat en quin punt es troba el procés de definició de la ubicació definitiva de l’equipament, els criteris per garantir la ubicació escollida i si responen a les necessitats d’accessibilitat, funcionalitat i sostenibilitat. A més, els populars han reclamat saber els acords de la comissió conjunta anunciada el gener del 2023 entre el Ministeri de Cultura, el Departament de Cultura de la Generalitat i l’Ajuntament de Tarragona i quins són els terminis per l’execució de les obres i el pressupost assignat.