L'Ajuntament de Tarragona licita l’estudi previ per instal·lar plaques solars en edificis municipals

L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació la redacció d’estudis preliminars i projectes executius per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en diversos edificis de titularitat municipal. Això permetrà dirigir esforços cap a una generació elèctrica sostenible, de producció neta i renovable.

Segons ha expressat el conseller de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, «l'aposta per les energies renovables és inapel·lable per lluitar contra el canvi climàtic. Volem aprofitar la quantitat de dies de sol que tenim, i transformar-ho en una reducció de la petjada de carboni de l'Ajuntament».

«A més, aquest pot ser un interessant punt de partida per tal d’incentivar a la població a l’hora d’explorar nous horitzons en matèria d’autoconsum que permetin prendre consciència respecte a la importància de realitzar-ne un consum responsable i sostenible», ha conclòs García de Castro.

El present contracte es concreta en la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a la caserna de la Guàrdia Urbana, l’Escola i Llar d’Infants del César August, l’edifici de la Tabacalera (mòduls 1 i 2) i la piscina de Riu Clar.

Abans de dur a terme la redacció del projecte executiu d’instal·lació de plaques fotovoltaiques, es farà un estudi previ que analitzi, entre d’altres aspectes, l’espai disponible, la capacitat estructural de la coberta de l’edifici, l’estat de conservació de la coberta, els possibles obstacles i les ombres.

D’una banda, s’ha encarregat l'elaboració d’un estudi preliminar que estudiï la viabilitat tècnica i econòmica de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a cadascun dels quatre edificis municipals que s’indiquen; i en un segon terme, la redacció del corresponent projecte executiu, sempre i quan de l’estudi preliminar en resulti la seva viabilitat.

El contracte es divideix en quatre lots, corresponents a les quatre dependències municipals objecte dels treballs. Els interessats tenen fins al 30 de gener per presentar les seves propostes. El termini per als estudis preliminars serà de 2 mesos des de l’acta d’inici del servei i posteriorment, el termini per a la redacció del projecte executiu serà de dos mesos més, amb la qual cosa es dona un termini màxim de 4 mesos per a la totalitat dels treballs objecte de contracte.

Els treballs objecte de la licitació estan pressupostats en un total de 30.129,00 € iva inclòs, desglossats per lots.