Així era l'ambiciós projecte frustrat de nou estadi del Nàstic a Camp Clar

Fa gairebé 20 anys, l'Ajuntament de Tarragona i el Gimnàstic de Tarragona van posar en marxa un ambiciós projecte per construir un nou estadi i la ciutat esportiva a la zona de Camp Clar. La idea era traslladar l'emblemàtic Nou Estadi a uns terrenys situats en aquest barri de la ciutat, millorant les instal·lacions i augmentant la capacitat de l'estadi per a 17.500 espectadors (actualment no arriba a les 15.000 localitats). L'objectiu era crear una infraestructura moderna, inspirada en els grans estadis anglesos, que no només servís per al primer equip, sinó que també acollís diversos camps d'entrenament.

La proposta va ser presentada oficialment l'11 de desembre de 2007. El projecte, valorat en uns 23,5 milions d'euros, incloïa no només l'estadi, sinó també la creació d'una ciutat esportiva amb quatre camps de futbol 11 i dos de futbol 7. La idea era finançar la construcció mitjançant la venda dels terrenys del Nou Estadi, a la zona de la Budallera, on es preveia la construcció de pisos.

Imatge virtual del projecte de nou estadi del Nàstic a Camp Clar.Ajuntament de Tarragona

No obstant això, la crisi financera global que va començar a finals de 2007 va complicar enormement el projecte. Les dificultats econòmiques i les diferències amb la constructora PAI, que va demanar un sobrecost considerable en la seva execució, van acabar per aturar el projecte. L'11 de novembre de 2008, l'Ajuntament de Tarragona i la constructora van rescindir el contracte, deixant el futur de l'estadi en l'aire.

La situació va generar un gran malestar al barri de Camp Clar, on es va crear la plataforma «Tots som Nàstic», formada per veïns que exigien el compliment de la promesa d'implantar el nou estadi a la zona. La plataforma va aconseguir més de 5.000 adhesions, i fins i tot es va especular amb la possibilitat que el projecte es reactivés en els anys següents.

No obstant això, el 2009, el descens a Segona Divisió B del Nàstic va fer que la prioritat fos la reestructuració del club i no el nou estadi. Les dificultats econòmiques i la impossibilitat d'obtenir crèdits durant els següents anys van allunyar encara més la construcció de la ciutat esportiva, un projecte que, tot i que es mantenia en el paper, no va veure la llum fins a 2021.

Finalment, l'any passat, es va inaugurar una nova ciutat esportiva a la zona de Camp Clar, però amb un plantejament diferent al del projecte original. Aquesta nova infraestructura, molt més modesta que l'inicialment pensada, va ser possible gràcies a la requalificació dels terrenys i la venda dels sòls de la Budallera. Tot i que el projecte inicial mai es va dur a terme, la nova ciutat esportiva ofereix al Nàstic unes condicions d'entrenament millors que les de fa 20 anys, donant a l’equip una instal·lació de referència, tot i que sense el grandiós estadi que es va somiar al principi.

Amb el temps, el somni d’un nou estadi al barri de Camp Clar s’ha esvaït, però la ciutat esportiva del Nàstic continua sent una gran oportunitat per al creixement del club i la millora de les seves instal·lacions.

Imatge virtual de l'exterior del projecte de nou estadi del Nàstic a Camp Clar.Ajuntament de Tarragona

Imatge virtual de l'entrada del projecte de camp del Nàstic a Camp Clar.Ajuntament de Tarragona

Imatge virtual del nou estadi i ciutat esportiva del Nàstic projectats a Camp clar.Ajuntament de Tarragona