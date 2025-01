Es compleix mig segle de la incorporació de les dones a la Guàrdia Urbana de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La incorporació de les dones a la Guàrdia Urbana de Tarragona compleix 50 anys. El 27 de desembre del 1974, el plenari de l’Ajuntament va aprovar l’expedient que va donar origen a la «secció femenina de la policia municipal», un fet que donava llum verda a l’entrada de les dones al cos. La primera acció on van participar les policies va ser a la cavalcada de Reis del 1975.

Tarragona va ser una de les capitals pioneres en la incorporació de les dones a la seva policia municipal. Segons documents de l’època, en un escrit dirigit a Alcaldia, el cap de la Guàrdia Urbana Francesc Garcia Barberà, va afirmar que Tarragona va ser la primera ciutat a l’Estat que es va plantejar la possibilitat d’incorporar dones a la plantilla. Ara bé, aquesta iniciativa es va veure paralitzada per manca de legalitat, però uns anys més tard es va reactivar.

En total van ser 8 dones les que van superar el procés selectiu, les quals van ser contractades amb la mateixa remuneració que els homes. Alguns dels requisits per poder accedir al cos policial en aquella època eren tenir entre 18 a 35 anys, una alçada mínima d’1,6 m, ser solteres o vídues i superar les proves que fixava el Reglament.

«Els inicis van ser durs»

La Maria Teresa Roca Navarro treballava en una fàbrica tèxtil quan va decidir fer les oposicions per entrar a formar part del cos. Tenia 20 anys quan s’hi va incorporar i en va treballar 42, fins que es va jubilar. Recorda que «els inicis van ser durs, però la cosa va anar canviant amb el temps. Al principi els companys no acceptaven que estiguéssim al cos, no va ser fàcil».

Roca explica que «per ser dona em van posar en un encreuament durant molts anys gestionant el trànsit durant 8 hores cada dia fins que no hi va haver semàfors. Tant si feia fred com si plovia havies d’estar allà, no podies abandonar el lloc».

Sobre la vestimenta, apunta que les dones «portàvem minifaldilla, botes i una jaqueta primeta. Recordo que el dia de la cavalcada de Reis del 1975, quan vam sortir el primer dia, ens vam quedar gelades. Allò no era un uniforme per estar al carrer a ple hivern, però és el que hi havia en aquell moment». Fent una comparació entre el passat i el present, celebra que «s’hagi avançat» en termes d’igualtat.