El Nadal s’estrena a Ca la Rosona

Ca la Rosona és un habitatge que fa cantonada entre el carrer de Sant Pere i la plaça de Sant Magí, al cor del Serrallo de Tarragona. L’any 2022 s’inaugurava als baixos de la casa un pessebre tradicional amb vistes al carrer, fruit de la iniciativa del joier i escultor Joan Serramià, Marc Ferré Llauradó i Jordi Vidal Sardà. Aquella primera prova va ser un èxit, així que els seus impulsors van decidir repetir l’experiència l’any següent.

Aquest 2024 és, per tant, el tercer any que Serramià i companyia munten el pessebre de cara a la plaça. El muntatge inclou les tres escenes bàsiques (Anunciació, Naixement i Adoració o cavalcada de Reis), però enriquida per totes bandes amb altres figures, decoracions i detalls que fan que el públic pugui passar una bona estona mirant i descobrint moltes picades d’ull a la cultura i les tradicions tarragonines, que també hi son incloses.

La novetat d’enguany ha sigut la incorporació de dos nous pessebristes, Martí de la Guita i Guillermo Caudet, que s’han sumat a la família pessebrista per, de cara a l’any que ve, agafar el relleu a Joan Serramià, que per aquestes dates acostuma a tenir molta feina i poc temps per dedicar al pessebre. Així i tot, afirma Serramià, no el deixarà completament: «Jo sempre seré per aquí, encara que amb menys protagonisme».

Pel que fa a les peces noves del pessebre –que cada any n’hi ha–, aquest Nadal s’estrenen entre altres una remendadora i una barca d’arrossegament, perquè les referències al Serrallo són una de les essències del pessebre.

Enguany, a més, el Joan ha obert un nou aparador, en una altra cantonada de la plaça, on exposa unes figures del pessebre que ell mateix va fer, inspirant-se en el pessebre de Casa Canals de Tarragona, i que fins ara «les tenia desades en un calaix». Es tracta de l’Adoració dels Reis, elaborada amb terra cuita pintada a l’oli, que l’artista va fer l’any 2012. Al costat hi és exposat el Pessebre màgic, obra del seu fill Pau, pintor i escultor.

La inauguració del Pessebre de Ca la Rosona del Serrallo es va fer el passat diumenge i va comptar amb la cantada de Nadales Marranes de Dames i Vells i un berenaret de coca, cava i xocolata. Es podrà visitar fins passat Reis.