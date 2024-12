L’Ajuntament de Tarragona considera «apte» el projecte universitari a la Tabacalera

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Ara ja és definitiu. La Tabacalera acollirà estudis universitaris i de formació professional en l’àmbit esportiu a partir del 2026. L’Ajuntament de Tarragona considera «apte» el projecte i proposa adjudicar a Euses, un centre de formació privat adscrit a la URV, la concessió d’ús privatiu del mòdul 5 de l’antiga fàbrica de tabac.

La concessió serà per un període de 40 anys: els primers 20 hi estarà gratuïtament i els 20 restants hi estarà amb un cànon anual de 212.300.000 euros. La inversió, a càrrec exclusivament del centre, serà d’uns 4,5 milions d’euros i es preveu que necessitarà 20 anys per a recuperar-la. Euses és un centre universitari que té campus a Girona, les Terres de l’Ebre i Barcelona.

L’entitat educativa ofereix graus universitaris en nutrició, fisioteràpia, ciències de l’activitat física i de l’esport i postgraus i màsters. Es calcula que a Tarragona hi haurà una oferta per a 120 alumnes, ampliable si hi hagués més demanda.

El centre s’encarregarà de condicionar i adaptar el mòdul 5 de la Tabacalera, que disposa d’uns 3.000 m2. Segons exposen els Serveis Tècnics d’Arquitectura de l’Ajuntament en el document d’adjudicació, l’encaix de la proposta d’Euses és «molt bo però no arriba a excel·lent». Segons indiquen, «té alguna mancança pel que fa a la definició del tractament de les façanes i coberta».

Obres any vinent

Les obres per a construir el nou centre universitari arrencaran l’any vinent i s’espera poder obrir el 2026. El consell plenari de l’Ajuntament va aprovar la cessió del mòdul el passat febrer amb els vots a favor del PSC, ERC i Junts per Tarragona i els vots en contra de PP, Vox i En Comú Podem.

Estat de degradació

La Tabacalera es troba en la seva majoria en estat de degradació, tret d’una nau on hi ha dependències municipals, l’arxiu històric de la ciutat i la Capsa de la Música. Paral·lelament hi ha un projecte damunt la taula perquè el ministeri de Cultura hi col·loqui la biblioteca provincial, que ocuparia bona part de l’immoble, així com destinar una zona al Mèdol – Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona.

També, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica està avançant en el seu trasllat des de la plaça d’en Rovellat al mòdul 6 de la Tabacalera. El canvi permetrà triplicar l’espai disponible del centre i millorar les seves infraestructures de recerca. La Generalitat s’ha compromès a assumir el 100 % del cost del projecte, amb una inversió de 5,3 milions d’euros que inclou tant el projecte com les obres i l’equipament.