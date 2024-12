Viñuales a Urtasun: «Si a Mérida el consorci de patrimoni inverteix 8 MEUR, a Tarragona també»

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

«Les aportacions que rebem de les administracions per a la conservació del patrimoni són injustes envers Tarragona». Així de clar va ser l’alcalde Rubén Viñuales, qui reclama una major inversió de les administracions per a gestionar el patrimoni de la ciutat. «L’Estat no ens dona res i la Generalitat només ens dona 100.000 euros l’any. Només les obres del Pretori ja han costat 800.000 euros», va exposar Viñuales en una trobada amb mitjans ahir.

Per a revertir la situació, el batlle planteja la creació d’un consorci del patrimoni entre administracions amb un model de governança similar al existent a Mérida. Per a impulsar-ho, Viñuales apunta directament al ministre de Cultura, Ernest Urtasun: «Crec que hauria de pensar més en Tarragona, té una oportunitat de redimir-se. Si a Mérida el consorci del patrimoni inverteix 8 milions d’euros, a Tarragona això seria el que és just», va reblar l’alcalde.

La creació d’aquest ens pel patrimoni es va tractar en la primera trobada de Viñuales amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. «Jo no he d’estar pidolant perquè em facin un pla de muralla. El que han de fer és donar-me diners per mantenir la muralla, que és la més antiga després de la de Roma», va afegir el batlle.

La configuració del consorci es tornarà a tractar en la segona reunió amb Illa, el pròxim febrer. També s’estan recollint les voluntats del ministre. «El conjunt de Tàrraco és patrimoni de la humanitat, però per pagar només és de Tarragona», va concloure Viñuales. L’alcalde també va lamentar que, a l’hora d’optar a subvencions estatals, la ciutat hagi d’anar sempre a concurrència competitiva.

Next Generation, 2025

Rubén Viñuales també va posar l’accent en què l’any vinent és el límit per executar diversos projectes finançats pels fons europeus Next Generation. Un d’aquests precisament és la transformació del Fòrum de la Colònia. «La intervenció ha de dignificar un dels espais que crec que mereixia una actuació d’una manera diferent», va exposar Viñuales.

Major projecció

L’alcalde també va expressar la voluntat de millorar la projecció de la ciutat en l’àmbit nacional i internacional. «Només hi ha 15 ciutats a tota Espanya que són patrimoni de la humanitat», va recordar l’alcalde. De cara a la Fira internacional de turisme, que se celebrarà a Madrid l’any vinent, el batlle va destacar que la ciutat tindrà un espai rellevant. «La Generalitat ens ajudarà a exposar i promocionar la nostra ciutat i l’efemèride dels 25 anys de la declaració amb una marca pròpia», va indicar.

L’alcalde considera que aquesta celebració del patrimoni, que s’allargarà durant tot l’any, serà un element que permetrà arrossegar altres iniciatives. «Ens ha de permetre posar Tarragona a l’agenda de les administracions. Perquè tenen deutes pendents amb nosaltres i els pensem cobrar», va reblar Viñuales.