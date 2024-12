Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector boví ha mostrat la seva preocupació davant els dos reptes que encara actualment: la llengua blava i el tractat de Mercosur. En la jornada El boví de carn i el comerç internacional: com millorar vincles i reduir incerteses? que ha tingut lloc aquest dimecres al Port de Tarragona, els professionals s'han mostrat especialment preocupats per les conseqüències que pugui tenir l'acord amb els països d'Amèrica del Sud, ja que segons asseguren, tenen una normativa i sistema de producció molt diferent del d'Espanya.

L'altra gran problemàtica és la malaltia de la llengua blava, perquè segons ha explicat el president d'Asoprovac, Ricard Godia, «pot provocar que en set o nou mesos, no hi hagi animals per produir carn».