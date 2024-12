Ramon M. Piqué presenta 'El Contracte' a la Llibreria Adserà de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dijous, la Llibreria Adserà de Tarragona ha acollit la presentació de El Contracte, el nou llibre de l'escriptor i publicista Ramon M. Piqué. L'acte ha comptat amb la presència de destacades personalitats polítiques, com el conseller portaveu de Junts a Tarragona, Jordi Sendra, el conseller Pep Manresa i el diputat al Congrés Josep Maria Cruset, entre d'altres.

El Contracte narra la història del fitxatge de Johan Cruyff pel FC Barcelona l'any 1973, una operació que va marcar una època tant pel club com pel país. L'obra explora com les relacions d'amistat entre les famílies Carabén i Cruyff van facilitar aquesta operació històrica, i com aquesta connexió va facilitar l'arribada de l'astre holandès a un club que, en aquell moment, feia catorze anys que no guanyava la lliga.

El Contracte subratlla la importància de la mentalitat diplomàtica i desacomplexadament catalana d'Armand Carabén, i la rauxa i llibertat de Marjolijn van der Meer en la concreció d'aquest fitxatge històric.

Segons l'autor, aquest moment va ser clau per la història contemporània de Catalunya i el Barça. L'obra ofereix una visió profunda de com aquest fitxatge va transformar el club i, de retruc, Catalunya. Piqué ha destacat que el llibre «és sobre el poder dels catalans, sobre el que som capaços de fer quan ens ho proposem».

Durant l'acte, Ramon M. Piqué ha compartit algunes reflexions sobre el llibre. «Aquest llibre no només parla del fitxatge de Cruyff, sinó del somni que es va fer realitat gràcies a la determinació i les conviccions dels protagonistes». També ha destacat que la història ensenya la importància de la perseverança: «Els catalans, quan ens ho proposem, som capaços de grans gestes, com demostrar que l'esport pot ser també una eina de diplomàcia».

L'autor també ha parlat de les seves intencions amb l'obra: «He volgut posar llum sobre un capítol poc conegut però determinant de la història del Barça, perquè ens adonem que moltes vegades les gestes esportives neixen del coratge i de la fe en el futur».