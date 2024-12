La URV identifica un possible nou biomarcador per determinar l'evolució de l'estat cognitiu

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Un estudi liderat per la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha identificat un possible nou biomarcador per determinar l'evolució de l'estat cognitiu en establir que la longitud dels telòmers, unes estructures situades a l'extrem dels cromosomes, disminueix amb l'edat.

Segons la recerca, publicada a la revista científica Age and Ageing, l'escurçament dels telòmers, que tenen la funció de protegir el material genètic durant la divisió cel·lular per evitar que els cromosomes es deteriorin o fusionin amb uns altres, es considera un rellotge biològic de la vida cel·lular, ja que amb l'edat la seva longitud disminueix.

Per realitzar l'estudi, els investigadors van analitzar a 317 persones no fumadores que tenien alt risc cardiovascular i deterioració cognitiva, de Reus (Baix Camp) i de Pamplona, i a partir de mostres biològiques van determinar quina era la longitud dels seus telòmers a l'inici de l'estudi i tres anys després.

També van avaluar la funció cognitiva dels participants al principi i al final d'aquell període de temps amb un qüestionari en profunditat.

Els resultats mostren que els participants que tenien una major longitud dels telòmers presentaven una millor evolució de la funció cognitiva global i de les seves capacitats executives.

Atès que la deterioració cognitiva és un procés que té lloc durant l'envelliment i que té importants implicacions per a les persones que ho pateixen, per als seus cuidadors i per al sistema de salut, els autors de l'estudi suggereixen que «la longitud dels telòmers podria ser un paràmetre fàcil de determinar, que permetria identificar a aquells individus amb un risc elevat de presentar deterioració cognitiva i demència».

«Abans de fer aquest pas, no obstant això, caldria replicar els resultats que hem obtingut en altres poblacions, que haurien de seguir-se durant un temps més perllongat», admeten.