La CUP de Tarragona denunciarà a Fiscalia la no adjudicació de l’estudi de l’aire

La CUP de Tarragona denunciava ahir, en roda de premsa, que s’han produït «irregularitats» en la fase d’adjudicació del procediment de licitació per a l’elaboració l’estudi de la qualitat de l’aire. La formació independentista assenyalava un possible «delicte de prevaricació» en la decisió del govern municipal del PSC de suspendre l’adjudicació del contracte a la Universitat Politècnica de Catalunya fins saber si la Generalitat de Catalunya assumeix la realització d’aquest estudi.

Aitana de la Varga, doctora en dret i membre de l’assemblea de la CUP, va explicar que l’Ajuntament és competent en matèria de contaminació atmosfèrica i que, per tant, està legitimat a dur a terme aquesta licitació en el territori de Tarragona. A més, apuntava que la llei no preveu cap motiu de suspensió del procediment.

Per la seva banda, Laia Estrada, diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, acusava el PSC d’utilitzar «una excusa per evitar fiscalitzar el lobby petroquímic». Finalment, Eva Miguel, exconsellera de Medi Ambient a l’Ajuntament de Tarragona, apuntava a la consellera d’Hisenda i l’actual conseller de Medi Ambient com a «responsables d’irregularitats i incidis de prevaricació». En les properes setmanes, la formació anticapitalista formalitzarà una denúncia a Fiscalia i a l’Oficina Antifrau.