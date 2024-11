La Diputació de Tarragona s’emmiralla en Barcelona per a crear la futura Àrea Metropolitana

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

«El gran referent, sens dubte, és l’Àrea Metropolitana de Barcelona». Així s’expressava ahir la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, instants abans d’entrar en una reunió amb una delegació barcelonina. La trobada s’emmarca en un memoràndum d’entesa entre la Diputació i l’AMB. Aquest document, vigent fins al 2027, fixa que els dos organismes compartiran assessorament i que es crearà una comissió de seguiment d’aquesta col·laboració.

«Tot just és la primera trobada. Sabem que, a través de la seva experiència, podem avançar molt en l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona», va comentar Llauradó. A la reunió va assistir el vicepresident executiu de l’AMB i alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.

L’entitat administrativa barcelonina va néixer el 2011 i es tracta de l’única àrea metropolitana no ja de Catalunya, sinó de l’estat espanyol. «El que es planteja és que una nova àrea metropolitana a Catalunya sigui forta i àmplia. Volem identificar les primeres col·laboracions, sobretot pel que fa a la composició jurídica. I, en segon lloc, i no menor, en la part econòmica», va exposar Balmón.

L’alcalde de Cornellà porta des del 2004 al càrrec i és una de les poques persones que ha viscut i treballat en tot el procés metropolità fins a l’actualitat. «Cooperar és un verb que al món local hem interioritzat, amb les ganes d’intentar millorar sempre la vida quotidiana de la gent», va expressar Balmón.

Personalitats locals

En aquest sentit, el vicepresident va defensar el model metropolità des del punt de vista local. «El que fa una àrea metropolitana és reforçar les personalitats locals, perquè gestiona competències locals. A Barcelona, es va començar amb la gestió d’un planejament urbanístic i a poc a poc va acabar derivant a moltes més coses.», va indicar Balmón.

«El que hem d’entendre és que, sense diluir-te, hi ha espais comuns. I que hi ha necessitats en el dia a dia, que van més enllà de la frontera del teu municipi, que només pots tractar amb una mirada àmplia», va afegir el vicepresident.

Models europeus

Si bé no es va detallar la freqüència de les trobades, Llauradó va aclarir que no és una relació de tutela sinó d’escolta. «No sabem si haurem d’agafar el seu model. A Europa s’han configurat altres àrees metropolitanes i explorarem la que ens sembli més oportuna», va sentenciar la presidenta. «Estem aquí per compartir la nostra experiència, les nostres certeses i les coses que no s’ha fet bé i que podem corregir», va concloure Balmón.