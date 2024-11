La Diputació de Tarragona disposarà dels comptes més generosos de la seva història amb 222,4 MEUR

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona aprovarà el pròxim 3 de desembre els pressupostos més generosos de la seva història. Els comptes de l’òrgan supramunicipal pel 2025 seran de 222,4 milions d’euros, un 11% més que en l’últim exercici. Els pressupostos, que es van presentar ahir, s’aprovaran amb els vots d’ERC, PSC, Junts i PP. «És una mostra del fruit del diàleg. És molt fàcil entendre’ns», va expressar Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació.

Els pressupostos reservaran partides per a diferents espais estratègics a la ciutat de Tarragona, emmarcades en els diferents projectes que té entre mans la Diputació. Primer, es destinaran 300.000 euros a la redacció del projecte de la nova seu corporativa a la plaça Imperial Tàrraco. La Diputació va comprar l’edifici de Caixa Tarragona per 4,5 milions d’euros. «Esperem que el projecte estigui acabat l’any vinent i que la reforma de l’edifici s’acabi el 2027», va exposar Llauradó.

Obrir espais

Segon, la Diputació gastarà 235.000 euros l’any vinent per a avançar en la memòria bàsica del projecte de Hub Cultural a la platja de la Savinosa. «El projecte tira endavant. És una partida significativa i estem en converses permanents amb l’Ajuntament perquè vagi avançant», va assegurar la presidenta.

I, tercer, l’òrgan supramunicipal esmerçarà 150.000 euros per un estudi de viabilitat del trasllat de l’Escola i Conservatori de Música a la Tabacalera. «Volem saber si podem afrontar econòmicament el canvi de seu. És una partida ampliable, com totes, per si fes falta avançar en altres tràmits», va afirmar Llauradó.

Gruix de l’ImpulsDipta

Més enllà de Tarragona, la Diputació activarà l’any vinent el gruix econòmic de l’anomenat Pla ImpulsDipta, que busca ser un revulsiu a la gestió i l’economia dels municipis. En total, s’hi destinaran 54,4 milions d’euros, el que representa el 25% del pla. «És un esforç elevat i important. Mai s’havia invertit tant en el món local», va reivindicar la presidenta. Els convenis de col·laboració amb els Consells Comarcals arribaran als 5,4 milions d’euros el 2025.

El Pla quadriennal de carreteres també rebrà una de les partides més copioses amb 13,1 milions d’euros. «Apostem sobretot per la seguretat i per la sostenibilitat ambiental de les nostres carreteres», va asseverar Llauradó. A part, la presidenta va destacar els 2,2 milions d’euros que es destinaran a millorar les naus de les brigades de la Diputació a Reus, Tortosa i Valls.

Ajuts ampliables

Després del pas del temporal de la Dana pel territori, des de l’òrgan supramunicipal s’ha optat per, de moment, guardar 3 milions d’euros per a pal·liar els efectes dels aiguats. «Molt probablement s’haurà d’incrementar amb un modificatiu de crèdit. Volem esperar que tots els Ajuntaments quantifiquin les afectacions i, a partir d’aquí, prendre les decisions que corresponguin. Creiem que superarem els 4 milions d’euros en ajuts», va explicar Enric Adell, vicepresident segon.

Un dels projectes que no rebrà una partida pressupostària abundant és la creació de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. «Estem focalitzats en els diferents serveis de desenvolupament econòmic amb els municipis que formen part del Grup Impulsor», va aclarir Llauradó.

Consens polític

Els comptes rebran el vistiplau de 26 dels 27 diputats al ple de la Diputació. «L’entesa ha estat molt clara des del principi. Tenim la voluntat de facilitar als municipis al màxim la gestió dels recursos. I està donant els seus fruits», va destacar Fran Morancho, diputat d’Hisenda, del PSC.

«És un pressupost on com a grup ens sentim a gust. S’han incorporat gran part de les demandes que vam plantejar. Volem fer accessibles les subvencions a les associacions del territori», va expressar Assumpció Castellví, diputada de Junts. La portaveu del PP no va poder assistir a l’acte.