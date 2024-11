'Germans de guerra': la novel·la de Jordi Romeu que rescata la memòria del setge de Tarragona

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Per algunes persones la història és molt més que una sèrie de dates i noms. Per Jordi Romeu Carol, la història és un mirall, un punt de reflexió, i una font d’inspiració. Germans de guerra, la darrera novel·la de l’escriptor penedesenc, transporta als lectors als primers anys de la Guerra del Francès i exposa alguns dels seus episodis més impactants a través de la perspectiva de Pere Bargalló, Josep Mestre i Llorenç Esteve, tres amics de Vilafranca del Penedès que després de tres anys de guerra, es retrobaran al final del setge a la ciutat de Tarragona.

«La Guerra del Francès sempre m’ha semblat un moment històric apassionant. En canvi, també és un moment molt poc tractat en el món de la ficció», explica Romeu. «Es parla molt de la Guerra de Successió, que Barcelona la va patir molt. En canvi, la del Francès, que va ser increïblement dura per ciutats com Vilafranca, Tortosa i sobretot Tarragona, no es té tan present. Per això necessitava explicar aquesta història», afegeix.

Entre la realitat i la ficció

La novel·la, a més de recrear els fets històrics que va viure Catalunya entre els anys 1080 i 1811, també és protagonitzada per tres personatges reals que van morir a mans dels francesos. D’aquesta manera, el Pere, el Josep i el Llorenç van cobrar vida de nou quan Romeu va veure els seus noms en el llibre d’òbits de l’arxiu parroquial de Sant Pere de Riubitlles, el seu poble natal.

«Va ser un procés de creació molt interessant, perquè l’únic que coneixia sobre aquests tres homes era el seu final. A través d’aquesta novel·la els he pogut recrear literàriament, donar-los veu i veure com evolucionaven en aquest marc històric», explica l’autor. Un procés que, afirma, també té la seva dificultat.

«El més important a l’hora de barrejar realitat i ficció és tenir molt present el context històric en el qual es desenvolupa la trama, com pensava la gent llavors. És a partir d’aquesta recerca i posant-se en la pell dels personatges que vas construint la seva personalitat. És complex, perquè s’ha de ser coherent en tot moment, però també crec que és la part més interessant de la feina de l’escriptor», assegura.

Per Romeu, la novel·la històrica és també una eina de divulgació. «És una manera d’aprendre història de forma accessible i emocionant, sense renunciar al rigor», explica. Per ell, també és una manera de donar a conèixer el passat de territoris que formen part de la seva història, motiu pel qual gran part de les seves obres estan ambientades al Penedès o als Pirineus.

«És important que la gent pugui conèixer el poble o la ciutat on viu, perquè sovint conèixer el passat d’un lloc ens ajuda a entendre el seu present», assenyala Romeu. «A més, crec que conèixer l’espai i l’ambient del territori on es desenvolupa una novel·la és clau per transmetre autenticitat i emoció», explica.

Així i tot, l’autor no descarta explorar èpoques i esdeveniments aliens. De fet, afirma, el seu projecte actual se situa en l’època romana. «També m’agradaria endinsar-me en el que van ser les Guerres Carlines, crec que allà també hi ha molt potencial», comenta Romeu.

Tarragona com a escenari

Romeu presentarà Germans de Guerra avui a les 19 hores a la llibreria l’Adserà. L’acte comptarà amb la participació de l’escriptora Coia Valls, qui introduirà l’obra. «M’emociona molt poder presentar el llibre a Tarragona i trepitjar els carrers que van viure els fets que explico en la història», afirma Romeu. «D’entrada també fa una mica d’impressió, perquè aquí la gent ja coneix els fets, els toca més de prop», afirma l’escriptor.