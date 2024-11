Convoquen una manifestació a Tarragona pel dret a l'habitatge el 23-N

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El proper dissabte 23 de novembre, el Sindicat d'Habitatge de Tarragona i de Reus, sumant-se a la convocatòria del Moviment per l'Habitatge català, han convocat una manifestació a Tarragona. Aquesta sortirà a les 11:30h de la plaça dels Carros. Paral·lelament s'han convocat mobilitzacions el matí de dissabte a Lleida i Girona.

La jornada servirà per denunciar la crisi d'habitatge general a tot l'estat espanyol. Entre les reivindicacions i demandes es troben la baixada dràstica del preu dels lloguers, l'accés universal a un habitatge digne i la fi de la seva mercantilització. Alhora, els agents convocants assenyalen les falses promeses dels partits polítics institucionals incapaces de donar una resposta a una problemàtica estructural.

Els convocants declaren que «aquesta data marca una jornada important per al sindicalisme d’habitatge, i la nostra crida és clara: la situació de l’habitatge actualment és insostenible. Els sindicats d'habitatge i la resta de col·lectius organitzats davant aquesta problemàtica són avui l’única garantia per fer-hi front, ja que les institucions polítiques s’han mostrat incapaces de donar resposta als problemes que patim diàriament. Per aquest motiu, el pròxim 23N venim a deixar clar que s’ha acabat!».

Amb les mateixes consignes, el Moviment per l'Habitatge català ha convocat una manifestació el mateix dissabte a les 17h a la plaça Universitat de Barcelona. S'espera que s'hi puguin adherir les columnes provinents de la resta de capitals de província.