La dieta mediterrània disminueix el risc de patir una alteració pulmonar a fumadors

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup d’investigació ISAC (Intervencions Sanitàries i Activitats Comunitàries) de l’atenció primària amb l’assaig clínic MEDISTAR (Mediterranean Diet ans Smoking Tarragona) ha demostrat que la dieta mediterrània en fumadors sense malaltia respiratòria coneguda disminueix el risc de patir una alteració de la funció pulmonar i alenteix el deteriorament que produeix el fum del tabac.

Aquest assaig és la tesi doctoral de l’especialista en medicina familiar i comunitària de l’Institut Català de la Salut (ICS) al Camp de Tarragona Roxana Catalin, que va comunicar l’anàlisi dels resultats finals del projecte al Congrés de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC), celebrat a Barcelona els dies 14, 15 i 16 de novembre.

Està estudiat i publicat a la literatura científica especialitzada que el factor de risc més important per patir una malaltia respiratòria és el tabac i que la primera intervenció per evitar aquest risc és, precisament, deixar de fumar. També és conegut que la dieta mediterrània és molt efectiva en la prevenció de les malalties cardiovasculars, de les metabòliques i del càncer.

Però el que encara no està ben establert és l’efecte que té la dieta mediterrània sobre la prevenció de les malalties respiratòries, especialment en els fumadors. «Hi ha indicis, però no publicacions», afirma el Dr. Francisco Martín, investigador principal del grup ISAC i coordinador de la Unitat de Suport a la Recerca de l’Institut d’Investigació en Atenció Primària-IDIAP Jordi Gol al Camp de Tarragona.

L’objectiu que persegueix l’estudi és incidir, des de les consultes d’atenció primària, en uns hàbits més saludables: deixar el tabac y seguir una alimentació basada en la dieta mediterrània per evitar que els pacients arribin a tenir una MPOC. Concretament, l’estudi pretén avaluar l’eficàcia d’una intervenció nutricional amb dieta mediterrània sobre la funció pulmonar en pacients fumadors sense malaltia respiratòria coneguda. Per tant, es tracta d’una intervenció preventiva amb la dieta mediterrània, però no terapèutica.

En referència a la metodologia de treball, es va dur a terme un assaig clínic controlat, paral·lel, multicèntric i aleatoritzat per conglomerats als 20 equips d’atenció primària que gestiona l’ICS al Camp de Tarragona. Els participants a l’estudi van ser persones fumadores, d’entre 25 i 75 anys, sense patologia respiratòria coneguda, que es van repartir en dos grups.

L’estudi liderat per Roxana Catalin demostra que la intervenció dietètica en pacients fumadors sense malaltia pulmonar redueix un 10 % el risc que acabin tenint una alteració de la funció pulmonar. Roxana Catalin explica que el treball també demostra que «el fumador que canvia la seva dieta i s’adhereix a la dieta mediterrània estalvia perdre uns 100 ml de capacitat pulmonar a l’any».

Per tant, l’estudi demostra que la dieta mediterrània protegeix la funció respiratòria. No obstant, els investigadors recorden que el primer missatge que es dona des de les consultes d’atenció primària i les primeres intervencions que es duen a terme són perquè els pacients deixin de fumar.