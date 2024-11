La DANA va causar despreniments a la Contramuralla i s’encarregarà una diagnosi per avaluar els danys

El tram de la Falsa Braga afectat per les pluges intenses de la DANA està situat darrere del Teatre Auditori Camp de Mart.Gerard Marti Roig

El pas de la DANA per Tarragona va ocasionar nombrosos danys materials. Més enllà d’habitatges, garatges i cotxes, també va afectar una part del patrimoni històric de la ciutat. Les pluges intenses de fa dues setmanes van causar desperfectes en la Contramuralla, també anomenada Falsa Braga, la fortificació que envolta la Muralla romana.

Concretament, es va produir un despreniment de terres en un tram situat darrere del Teatre Auditori Camp de Mart. L’Ajuntament redactarà i executarà un projecte per rehabilitar aquesta construcció. Abans, però, encarregarà una diagnosi estructural per determinar l’abast dels danys. Segons fonts municipals, en els darrers dies s’ha delimitat la zona afectada amb tanques per evitar possibles accidents.

Abans d’actuar de forma directa en la Contramuralla, es duran a terme treballs manuals de neteja de terres i de desbrossament d’herbes. Igualment, es podaran els arbres que toquen el mur. Totes aquestes accions es faran amb el seu corresponent control arqueològic, ja que es tracta d’un element patrimonial de gran valor històric per a la ciutat.

En el ple celebrat el passat divendres, es va aprovar un modificatiu de crèdit de gairebé 1,3 milions d’euros. A través d’una esmena, es va incloure una partida de 108.938,11 euros per a la reparació del despreniment de terres en la Contramuralla causat per la DANA.

Més enllà de les tasques de neteja i desbrossament en el tram afectat, es farà un aixecament fotogramètric —per estudiar amb precisió la forma i les dimensions de la construcció— i es faran treballs de documentació arqueològica en el primer tram de la Falsa Braga, que comprèn uns 50 metres lineals aproximadament. Amb aquesta actuació permetrà estudiar la cronologia de la fortificació defensiva, que hauria estat construïda pels anglesos durant la guerra de Successió per protegir la Muralla romana.

La documentació recollida també serà útil per a l’elaboració d’una diagnosi estructural del monument, que servirà per determinar, a partir dels danys observats, quin ha de ser l’abast del projecte de rehabilitació i reforç d’aquest tram de la Contramuralla. Posteriorment, s’executaran les obres que s’acabin plantejant en el projecte final.

Preservar el patrimoni

Durant l’estiu, l’Ajuntament va encarregar a l’empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques les obres de restauració i consolidació d’un tram de l’aqüeducte romà i la Muralla, mitjançant un contracte per valor de 40.039,96 euros. L’empresa va haver de retirar els afegits moderns que podien malmetre la imatge i lectura de l’aqüeducte, eliminar les restes de plantes i arrels, i segellar les esquerdes.

El projecte també preveia l’estudi de les patologies que presentava l’estructura, així com la senyalització i posada en valor del monument. Així, l’actuació que es durà a terme ara a la Contramuralla serà la segona que es farà a tocar del Teatre Auditori del Camp de Mart en els darrers mesos.