Prop d'un miler de participants en la 14a Caminada Solidària a favor de la Fundació La Muntanyeta

Prop de 1.000 persones han participat aquest diumenge, 17 de novembre, en la 14a Caminada Solidària per La Muntanyeta. Un any més, la marxa, organitzada des de la Fundació sota el lema #CaminemJunts, ha estat un èxit de participació.

L'esdeveniment ha reunit un total de 900 persones que han format part de l'activitat en suport a les persones amb paràlisi cerebral o etiologies similars a les comarques de Tarragona i les seves famílies.

La marxa ha començat a les 9 h del matí a la Rambla Nova davant del Teatre Tarragona i, després de recórrer la costa tarragonina, ha arribat a les instal·lacions de l’entitat, al barri de Sant Pere i Sant Pau, on s’ha fet una jornada de portes obertes a l’exterior del centre perquè tothom pogués conèixer la tasca que s’hi du a terme.

Durant el trajecte, s'ha gaudit de l’animació de la companyia Toc de Gresca i, un cop arribats al centre, de l’actuació de Dj Abadia. L’activitat ha acabat, passades les 11:00 h i amb un ambient festiu i familiar, al mateix punt on s’havia iniciat, al tram final de la Rambla Nova de Tarragona.

Aquest any la caminada ha estat possible gràcies a la col·laboració de diferents empreses del territori. Així, tots els participats han rebut una samarreta representativa d’aquesta edició finançada per Tarraco Center, patrocinador oficial de la caminada.

Durant el recorregut també han rebut avituallament d'aigua i fruita, gràcies a les empreses Fruites Cambrils i Hermanos López Sánchez. L'empresa d’esdeveniments esportius Athletic Events ha estat l'encarregada de supervisar amb voluntaris i senyalització l’anada de 7 quilòmetres fins a les instal·lacions de La Muntanyeta i la tornada, de 2,5 quilòmetres, fins al punt inicial a la Rambla Nova.

Les persones que han completat el recorregut sencer també s’han endut una polsera de tela de record.