Tarragona inaugura el mural dedicat a Montserrat Abelló

Aquest matí el carrer Apodaca s’ha vestit de gala per inaugurar el mural dedicat a la poetessa tarragonina Montserrat Abelló, que es va dur a terme el passat mes de setembre, però del que no s’havia dut a terme la inauguració.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, acompanyat de familiars d’Abelló, ha destacat que «la inauguració d’aquest mural no només rendeix homenatge a la seva vida, sinó que també recorda el paper fonamental per, a través de les seves paraules, haver fet una societat més igualitària, justa i inclusiva» i ha conclòs «aquest mural serà un recordatori constant del fet que l’art i la cultura tenen el poder d’inspirar i mobilitzar les persones».

L'alcalde ha estat acompanyat per la consellera de Cultura, Sandra Ramos; l'autora del mural, l'artista Samantha Bosque i la filla de l'autora, Mireia Bofill Abelló. A l’acte s’ha fet la lectura de dos poemes d'Abelló, que han llegit Montse Bové, coordinadora de Veus de dona a Tarragona i Anna Gispert, presidenta de l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC).

Després de la rehabilitació de la casa on va néixer l’any 1918, al carrer d’Apodaca, 23 de Tarragona, es va triar l’espai lateral de la planta baixa per pintar un retrat seu de gran format, en blanc i negre. L’obra vol homenatjar la seva figura i tot el que ella sempre va reivindicar, tant des del seu llarg exili ―a Londres en un primer moment i després a Xile, entre 1939 i 1960― com a la seva tornada a Catalunya.