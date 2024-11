L’Ajuntament de Tarragona desestimarà la rebaixa del cànon del trenet i el mantindrà en 450.000 euros

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona desestimarà en el ple d’aquest divendres la sol·licitud presentada per l’empresa que gestiona el trenet turístic —RJ Autocares SL—, en la qual demanen rebaixar el cànon anual que han de pagar per l’explotació d’aquest servei. La companyia reclama passar dels 450.000 euros acordats inicialment als 60.000. El consistori denegarà aquesta petició i reclamarà a la firma que liquidi els pagaments que té pendents.

Segons fonts municipals, l’empresa que gestiona el trenet deu 900.000 euros corresponents als dos primers anys de concessió. El setembre del 2020, es va adjudicar el servei a RJ Autocares SL per un termini de 10 anys i per un cànon anual de 450.000 euros. Aquest va ser l’import que va proposar la mateixa companyia i que li va servir per guanyar el concurs públic impulsat per l’Ajuntament.

En l’expedient de la licitació, s’explica que «el concessionari va confirmar i ratificar el cànon que aquest havia presentat en l’oferta». La concessió es va formalitzar el 31 de maig del 2021 i estava previst que l’empresa adjudicatària iniciés la seva activitat l’estiu d’aquell any. Finalment, va començar a operar l’11 d’abril del 2022. Quatre dies abans, però, la companyia va presentar un escrit a l’Ajuntament sol·licitant una adequació del cànon per «circumstàncies sobrevingudes i extraordinàries».

El concessionari al·legava que la pandèmia per la covid i l’esclat de la guerra d’Ucraïna van fer minvar l’arribada de turistes a la ciutat i el trenet va patir-ne les conseqüències. Per això, van demanar abaixar el cànon a 60.000 euros. El 9 de març del 2023, l’empresa també va presentar un recurs de reposició contra la liquidació provisional del cànon de l’exercici del 2022.

El consistori reclamava 450.000 euros pel primer any de concessió del trenet, però l’empresa defensava que s’ha de descomptar l’import corresponent als tres primers mesos d’aquell any, ja que no es va iniciar l’activitat fins a l’abril. En aquest mateix escrit, tornaven a reclamar una rebaixa del cànon anual, «almenys els tres primers anys». El departament de Pressupostos i Comptabilitat de l’Ajuntament va rebutjar aquesta petició el gener del 2024. També ho va fer el Cap de gestió de Patrimoni, amb l’aval del Secretari General, el passat mes de setembre.

Exigir el pagament

Fa un mes, RJ Autocares SL va presentar al·legacions a la decisió municipal per reiterar la demanda de rebaixar el cànon. Tots els grups polítics van votar a favor de desestimar la sol·licitud en la comissió d’Hisenda que es va celebrar dilluns i es preveu que tornin a fer-ho en el ple d’aquest divendres.

També s’acordarà instar al departament de Taxes i Preus que liquidi els cànons anuals corresponents al 2022 i 2023, que estan pendents de pagament. El deute ascendeix fins als 900.000 euros, segons expliquen des de l’Ajuntament, que ja va notificar a l’empresa que el termini per liquidar-lo acaba a finals d’aquest novembre. Si no ho fan, el consistori revocarà la concessió i se’n licitarà una de nova.