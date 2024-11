L’Ajuntament de Tarragona valora construir una bassa de laminació a la Móra per a evitar noves inundacions

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona s’ha compromès a solucionar el problema de les inundacions a la Móra, una de les zones més afectades per la DANA que va colpejar la ciutat fa una setmana. Així ho va transmetre el govern municipal als veïns de la urbanització en la reunió que van mantenir aquest dilluns. Intensificar la neteja a la riera, elaborar un estudi hidrològic o construir una bassa de laminació són algunes de les opcions que es van posar sobre la taula.

El conseller d’Urbanisme, Nacho García, el conseller de Medi Ambient, Guillermo García, i la regidora de barri de Llevant, Isabel Mascaró, van assistir a la trobada, així com diferents tècnics de l’Ajuntament i d’Ematsa. «Vam solidaritzar-nos amb els veïns i vam acordar anar treballant per evitar que les inundacions que van patir tornin a succeir o, com a mínim, reduir els efectes que puguin tenir», explica el conseller d’Urbanisme.

El govern s’ha compromès a intensificar els treballs de neteja que s’estan duent a terme actualment a la riera de la Móra. A més, l’edil d’Urbanisme indica que «s’agafarà un estudi que ja es va fer en el seu moment sobre possibles inundacions en aquesta zona de la ciutat per treballar-ho més i trobar solucions». El president de l’Associació de Veïns de la Móra, Albert Franquès assenyala que, després dels aiguats de Santa Tecla del 2022, es va començar a elaborar un informe topogràfic.

A banda, assenyala que «també està previst fer un estudi hidrològic» que ajudaria a planificar actuacions perquè no es repeteixin nous episodis com els que s’han viscut amb la DANA. El govern també està estudiant l’opció de construir una bassa de laminació que «permetria reduir la quantitat d’aigua que baixés pel barranc i, per tant, evitar que es pugui desbordar», explica el conseller García.

El president de l’AV de la Móra apunta que és una proposta que surt dels mateixos veïns. «Cal actuar més amunt del barranc perquè l’aigua baixi amb menys força i tardi més a arribar», diu Franquès. L’Ajuntament també té en els seus plans la renaturalització del Torrent de la Móra. Els pressupostos del 2025 inclouran una inversió de 120.000 euros per a recuperar l’espai natural millorant la capacitat d’absorció en cas de pluges.

Els veïns de la Móra, que també han reclamat que es revisi el Pla de protecció civil, estan pendents de saber si es poden acollir als ajuts impulsats per l’Estat per als afectats per la DANA. Preguntats pel Diari Més, la subdelegació del Govern central a Tarragona indica que s’està analitzant des de Barcelona. Els residents de la urbanització, que encara continuen netejant les seves cases, han tornat a viure una nit de tensió per l’arribada d’un nou temporal, que ha atemorit el veïnat, un cop més, pel risc d’inundacions.