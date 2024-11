Detenen tres persones i interposen 60 denúncies per incivisme al barri de Campclar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Tarragona han fet un pla d’acció al barri de Campclar durant aquest mes d’octubre per reduir les conductes incíviques, el tràfic de drogues i altres fets delictius que afecten la qualitat del veïnat.

En l’operació conjunta, s’han detingut tres persones i identificat més de 300, i s’han instruït nou diligències per diferents delictes, com furt, salut pública i contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol/estupefaents o sense permís de conduir.

D’altra banda, s’han interposat més de 60 denúncies per incivisme, possessió o consum d’estupefaents, possessió d’armes i per faltar al respecte als agents. A més, han posat 47 sancions de trànsit i han identificat 177 vehicles.

En aquest pla d’acció hi han participat diferents unitats de la Guàrdia Urbana com la canina, la d’Investigació Bàsica (UIA) i també la UDRON, per millorar la vigilància i la resposta ràpida. I de Mossos d’Esquadra hi ha pres part el Grup de Delinqüència Urbana.

El desenvolupament d’aquest operatiu a Campclar ha tingut una molt bona resposta per part de la ciutadania, que ha valorat de forma molt positiva les accions que s’estaven portant a terme per part dels cossos de seguretat per millorar la convivència i la seguretat del barri. En aquest sentit, el contacte amb la ciutadania i la proximitat ha permès que traslladessin als agents les problemàtiques que afecten els veïns i també construir relacions de confiança amb la comunitat.

Amb l’execució del pla, es reafirma el compromís institucional i operatiu amb la seguretat, la convivència i en abordar les necessitats que té la ciutadania de manera eficient. Per l’administració municipal i per als comandaments de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra és una prioritat el benestar de la ciutadania, i per això es treballa de forma conjunta i coordinada entre els dos cossos policials.