Aquestes són les partides del pressupost de l'Ajuntament de Tarragona pel 2024

Neteja Pública 28.820.110,91 euros

Seguretat Ciutadana 22.517.110.50 euros

Serveis Socials a la ciutadania 20.128.994,50 euros

Transport Públic i Mobilitat 19.643.163,45 euros

Conservació de l’Espai Públic 16.368.451,20 euros



Eixos claus del paquet d'inversions: 17.022.451 euros

HABITATGE SOCIAL

CURA DE L’ESPAI PÚBLIC .

- 100.000€: Pla d’Asfaltat de la ciutat i millora del polígon Francolí

IMPULS A PROJECTES DE CIUTAT

SEGURETAT CIUTADANA 1.732.000 euros

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

PATRIMONI I ESPAIS CULTURALS

- Compra d’habitatge 2.000.000€. Compra d’habitatge per part de l’ajuntament per destinar a lloguer social- Construcció d’habitatge 3.000.000€ Construcció d’habitatge per part d’Smahusa per destinar a lloguer social – (venda de terreny)- Construcció d’habitatge 4.000.000€ Construcció d’habitatge per part d’Smahusa per destinar a lloguer social – (romanent)​- 200.000€ per la supressió de barreres arquitectòniques6.534€ per l’estudi Quiosc musical al primer tram de la Rambla Nova- 100.000€: asfaltat carrer Pere Martell- 20.000€: per l’equipament esportiu a l'aire lliure a la platja del Miracle- 120.000€. Renaturalització del Torrent de la Móra- 1.000.000€ per la transformació de l’eix Unió-Apodaca-Prim- 1.00.000€ per la Biblioteca Pepita Ferrer- 222.451€ en el col·lector de pluvials de la Part Baixa, primera fase del tram de Torres Jordi + 1,5 milions d’euros que ja s’estan executant a compte del pressupost de 2024- 35.000€ projecte per convertir en una zona de vianants l’avinguda Mediterrani de la Móra i enllumenat de les pistes esportives- 200.000€ Humanització de la plaça Verdaguer- 1.000.000€ Comissaria de Battestini- 40.000€ Vidiovigilància a Ponent- 100.000 euros vehicles Guàrdia Urbana- 300.000€ en els projectes d’eficiència enllumenat pública- 300.000€ en projectes d’energia solar- 100.000€ en l’auditoria energètica dels edificis municipals- 300.000€ per al projecte de rehabilitació del Teatre Metropol, que ja està en marxa- 100.000€ per la segona fase del projecte del Fòrum de la Colònia- 350.000€ per la reforma de la segona fase de Ca l’Agapito- 300.000€ per la reforma del Saló de Plens- 125.000€ per la museïtzació del Camí de la Fonteta- 100.000€ per l’adequació Banc d’Espanya- 100.000€ per la conservació Patrimoni- 180.000€ pel projecte integral del Camp de Mart- 40.000€ per rehabilitar la façana lateral i darrere Ajuntament- 20.000€ per l’accessibilitat rampes al Passeig Arqueològic