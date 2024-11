La connexió entre obesitat i càncer de mama centrarà la investigació predoctoral de l’IISPV

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) oferirà un contracte predoctoral per fomentar la investigació del càncer de mama gràcies als fons aconseguits amb el concert solidari Mamapop celebrat a Tarragona fa just un any, un total de 23.699€.

Aquest contracte predoctoral oferirà a un investigador novell l’oportunitat d’encetar la seva carrera científica en aquest camp tot cursant un doctorat. Aquest s'ha atorgat a Noelia Peláez Poblet, graduada en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat Rovira i Virgili, i amb un màster en Enginyeria Biomèdica per la Universitat de Saragossa. A través de la seva recerca, explorarà noves connexions entre l'obesitat i el càncer de mama, un dels càncers que més fortament s’associa amb l’obesitat, especialment en dones postmenopàusiques.

Més concretament, aquest projecte investigarà el paper de certs oncometabòlits, molècules que en condicions normals formen part dels processos metabòlics habituals, però que en determinades circumstàncies poden afavorir la proliferació descontrolada de les cèl·lules tumorals. L'objectiu és entendre com aquests metabòlits contribueixen al desenvolupament i la progressió dels tumors en persones amb obesitat.

Els resultats podrien obrir noves vies terapèutiques i estratègies per abordar la creixent incidència del càncer de mama en aquesta població, on l'obesitat s'associa amb un pitjor pronòstic i un risc més elevat de recurrència.

La Dra. Sonia Fernández-Veledo, responsable del Grup de Recerca en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades i directora de la tesi, afirma que «aquesta és una oportunitat única per enfocar els nostres estudis en el càncer de mama. És un honor, però també una gran responsabilitat acceptar aquest tipus d’ajuts, ja que són el resultat de la confiança i del compromís de la societat amb la recerca científica».

Per la seva banda, el director de l’IISPV, el Dr. Joan Vendrell, remarca que «l’IISPV centra la seva recerca en quatre grans àmbits, i l’oncologia n'és un de fonamental».

El promotor i director artístic de Mamapop, Manel Simon, ha assegurat que «és un orgull veure com tot l’esforç i suport al voltant del Mamapop es materialitza en un projecte tangible en investigació, que sumarà en l’àmbit en el coneixement i la prevenció en benefici de totes i tots».

Mamapop

Mamapop celebra aquest 2024 deu anys des de la seva fundació i estrenarà el nou espectacle Generació Movida a Tarragona el dissabte 16 de novembre al Palau Firal i de Congressos. L’espectacle farà un recorregut per grans temes del pop-rock dels anys vuitanta i noranta amb versions d’Alaska y Dinarama, Loquillo y los Trogloditas, Hombres G, La Guardia, Duncan Dhu, Los Secretos, Mecano, Tino Casal, Sau, Sopa de Cabra o Els Pets.

Mamapop manté el vincle de col·laboració amb l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i, un cop més, hi destinarà els beneficis derivats del concert del 16 de novembre. Mamapop Tarragona compta amb el suport de Fundación Repsol, Factor Energia, el Port de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona. Les entrades es poden adquirir a www.mamapop.cat i al punt de venda físic a FarmaTarraco.