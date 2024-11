Els aiguats sacsegen l’Arrabassada i els barris marítims amb inundacions i danys materials

Publicat per John BugarinMarta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

El pas de la DANA per Tarragona durant la nit de diumenge i la matinada de dilluns va deixar afectacions a diverses zones de la ciutat. De fet, el 112 va registrar 281 trucades procedents del municipi durant l’episodi de pluges. Una de les zones castigades pel temporal va ser la Vall de l’Arrabassada, on el desbordament de la riera de la Budellera va provocar inundacions al barri, afectant especialment el carrer Josep Fuster i Josep Clarà de Vall.

A més l’aigua va entrar a diversos pàrquings de la zona, deixant-los anegats. La tempesta també va causar la caiguda d’alguns arbres de la zona, però afortunadament no va portar danys en habitatges ni locals comercials.

«Estem envoltats per dos barrancs i passa el mateix cada vegada que plou. Sempre demanem la neteja de la llera per evitar que es repeteixin situacions com aquesta, però sembla que no ens escolten», lamentava Josep Maria Bertrán, president de la Federació d’Associacions de Veïns de Llevant.

«Tot i l’ensurt podem estar agraïts que la situació no ha estat tan greu com la viscuda durant 2022. Llavors la pluja va aixecar el paviment i va arrossegar els cotxes que es trobaven estacionats al carrer», afegia Bertran, fent referència a l’aiguat que va caure sobre la ciutat durant la diada de Santa Tecla.

«Semblava que no plouria massa, però de sobte al voltant de mitjanit va començar a diluviar. Quan vaig mirar per la finestra minuts després el carrer semblava una riera», explicava la Silvia Sánchez, veïna del barri. El seu pàrquing, com molts altres, va quedar inundat. «Els Bombers han arribat a les 7 h i no han marxat fins al migdia. La Brigada Municipal també ha estat enfeinada tot el matí netejant la zona, que ha quedat plena de fang», apuntava Sánchez.

El riu Francolí, en alerta

Les fortes pluges també van portar a Tarragona una imatge poc habitual, i és que el riu Francolí passava per la ciutat amb la llera a vessar. Davant la situació, l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre un avís de risc hidrològic, motiu pel qual la Guàrdia Urbana de Tarragona, en col·laboració amb Protecció Civil, va tallar els accessos al riu. Malgrat la impactant crescuda del cabal, que ocupava gran part dels marges, els veïns de Parc Francolí van mantenir la calma.

«És veritat que impressiona una mica, però el riu hauria de créixer molt més per arribar a afectar els habitatges», explicava el Jordi Miguel, president de l’Associació de Veïns de Parc Francolí. «Afortunadament, la zona no s’ha vist molt afectada. El més greu ha estat la inundació del Parc Fluvial i llevar-se amb els carrers plens de fang, però això ja és ‘típic’», apuntava.

Els barris de Ponent també es van veure afectats pels aiguats, però tampoc van provocar danys greus. «La part baixa de Bonavista i la rambla de Ponent són zones que sempre s’inunden, però som afortunats de poder dir que el pitjor han estat un parell d’arbres caiguts i carreteres enfangades», expressava Alfonso López, president de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona. «Crec que el fet que els aiguats caiguessin durant la nit ha evitat molts problemes, perquè no hi havia gairebé circulació», explicava.

Una nit ‘angoixant’

Al Serrallo, en canvi, la nit no va ser tan tranquil·la. El barri marítim va quedar momentàniament inundat, i l’aigua va arribar a entrar en alguns pisos baixos. «Pensava que seria molt pitjor», admetia el Sisco Cobo, president de l’Associació de Veïns del Serrallo.

«Som conscients que vivim a la zona més baixa de la ciutat, per això estem preparats per fer front a la situació», afirmava. «Ha estat una nit molt angoixant. Els vídeos que ens enviaven altres veïns, eren esgarrifosos, quan plou tant els accessos al barri s’inunden i quedem completament aïllats. A més va marxar la llum diverses vegades», relatava el Kiko Dalmau, veí del barri.

Els veïns de Part Baixa tampoc van viure una nit agradable. Alguns baixaven als garatges per treure els seus cotxes. Uns altres col·locaven barreres als portals dels edificis com a mesura d’autoprotecció. «Han funcionat», assenyalava Jorge Lustres, impulsor de la plataforma Afectats per les inundacions als barris marítims. Això sí, no va ser suficient per evitar danys materials. Com sempre, l’encreuament entre carrers Smith i Castaños va ser el punt més crític.

Lustres calculava que uns 20 cotxes que estaven aparcats al carrer han patit afectacions: També remarcava les conseqüències emocionals. «Els infants han passat mala nit i entre els veïns es respira més tensió que en les darreres inundacions», assenyalava Lustres, qui creu que «els fets ocorreguts a València han fet que la gent estigui més sensible».

A més, la gent reclama des de fa dècades una solució a les inundacions a la Part Baixa per deixar de «viure mirant al cel». «El nou col·lector ajudarà, però encara trigarà a arribar. Volem que sigui immediat, però sabem que un projecte així necessita el seu temps», deia Lustres.