Canvis importants en l'ordenació del trànsit a la zona de la ITV i de l'estadi del Nàstic

L’Ajuntament de Tarragona ha portat a terme una modificació de l’ordenació del trànsit al voltant de les instal·lacions de la ITV, la zona esportiva del Nàstic i els carrers Camí de la Budellera i Camí B del Llorito. L’objectiu d’aquesta intervenció treballada per la Guàrdia Urbana i per Mobilitat és aconseguir una major fluïdesa del trànsit, augmentar la seguretat per les canalitzacions de la circulació i reduir el nombre d’encreuaments de vehicles.

El canvi més significatiu és que l’edifici de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) farà les funcions de rotonda. Fins ara, els carrers que l’envolten eren de doble sentit de circulació i amb la nova ordenació, han passat a ser d’un sol sentit.

Els vehicles que baixin de l’estadi pel camí B del Llorito i vulguin anar a buscar l’N-340 sense entrar al barri, hauran de passar pel Camí de la Budellera per davant de la porta d’entrada de la ITV. En aquest cas, ja no podran passar pel camí de la Budellera i travessera (part posterior de la ITV) com fins ara.

Per altra banda, els conductors que entrin pel camí de la Budellera (venint de Llevant i l’A-7) que vulguin connectar amb el carrer Josep V. Foix hauran de passar pel camí de la Budellera travessera i després pel camí B del Llorito fins a desviar-se cap al carrer Josep V. Foix, utilitzant les instal·lacions de la ITV com si fos una rotonda.

Amb l’aplicació d’aquests canvis, tots els vehicles que vulguin accedir al Nou Estadi hauran de passar pel camí de la Budellera, Camí de la Budellera i travessera i després pujar pel Camí B del Llorito. Els vehicles que vinguin de Josep V. Foix ja no podran girar a l’esquerra.

Un altre canvi a destacar és el que afecta a la parada de l’EMT del Camí de la Budellera i travessera. Amb la nova ordenació del trànsit, la parada s’ha desplaçat a la banda dreta, en el mateix sentit de la marxa actual i s’ha ampliat la zona per poder aparcar-hi més vehicles. El lloc on hi havia la parada s’ha transformat en places d’aparcament, sense regular. Els dies de partit, aquestes places seran exclusivament per a motos.

Com és habitual, els dies de partit hi haurà alguna restricció de trànsit i només podran accedir al Nou Estadi els vehicles autoritzats. Per tal de fer visibles aquests canvi, s’ha afegit nova senyalització vertical i horitzontal, com graelles i també s’han pintat nous passos de vianants.