La 23a Jornada Gresol reuneix més de 200 empresaris a Tarragona per debatre sobre el futur

El Tinglado 1 del Port de Tarragona va acollir ahir la 23a Jornada Gresol. Un fòrum econòmic que va reunir més de dos-cents empresaris, alguns d’ells destacats, del panorama empresarial espanyol. Noms com el de Tatxo Benet, president i CEO del Grup Audiovisual Mediapro; Antonio Abril, president de la Conferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles; o Ivan Bofarull, CEO d’ESADE, van omplir una programació de conferències i taules rodones amb l’objectiu de promoure espais de debat per a confrontar diferents punts de vista sobre la situació econòmica, política, social i ambiental en la qual es troba el territori espanyol.

Estudis superiors de qualitat

Entre les conferències més aplaudides van destacar la de l’exsecretari general d’Inditex i president de la Conferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles, Antonio Abril. «Qualsevol espanyol té una universitat de qualitat a prop de casa», explicava, «té mèrit, comptant que el sistema de govern que les dirigeix és absolutament inadequat i el finançament és molt escàs». «Després ens estranya que 8 de cada 10 joves amb un títol d’estudis superior vulguin marxar fora del país un cop s’han graduat», va afirmar l’Antonio Abril, president de la Conferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles. També va valorar positivament l’augment dels darrers anys, en un 30%, dels estudiants d’FP: «per sort, els estudis de formació professional cada cop es veuen amb més bons ulls, ja no són el germà lleig de la universitat».

La I.A. arriba a l’esport

Una altra conferència molt aplaudida va ser la d’en Tatxo Benet, president i CEO del Grup Audiovisual Mediapro, que va presentar el treball que l’empresa està portant a càrrec juntament amb Microsoft per a entrenar a l’intel·ligència artificial a narrar en solitari, i en anglès, els partits de futbol. Una eina que, si bé complia amb les expectatives que s’esperaven d’ella a l’imaginari de la sala, no va demostrar la intensitat ni la passió que acostumen a transmetre els comentaristes de ràdio amb els que comptem al territori espanyol. «Amb aquest exemple es demostra que el sector audiovisual ja s’està transformant per afegir a la intel·ligència artificial com una eina més», va afirmar Benet.

30 anys de la Fundació Gresol

«Les jornades d’enguany han estat un èxit», declarava Emili Correig, president de la Fundació Gresol, durant l’acte de cloenda. «Hem tingut ponents d’una talla altíssima que han parlat de problemàtiques en les quals s’ha de pensar seriosament», explicava el president. Correig també va confirmar que el 23 d’octubre de l’any vinent se celebrarà la 24a jornada Gresol, «per a continuar promovent al territori la innovació, el talent i el lideratge a la Catalunya Sud, o la nova Catalunya».