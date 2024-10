El Servei d'Informació i Atenció a les Dones s'expandeix als barris de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de la conselleria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI+ de l'Ajuntament de Tarragona s'ha descentralitzat amb l'objectiu d'arribar a diferents zones de la ciutat. El SIAD s'ubica a la planta baixa de l'edifici del consistori tarragoní i, a partir d'ara, les tècniques d'igualtat d'aquest servei es desplaçaran als centres cívics de Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, Torreforta i Bonavista amb l'objectiu d'ampliar els punts d'atenció i facilitar que les dones que desitgen fer-ne ús no s'hagin de desplaçar fins al centre.

«La finalitat és oferir una atenció més propera i directa; i adaptar-nos a les necessitats de les dones que requereixen ser informades o ateses per aquest servei. Si les atenem al seu barri, a prop de casa seva, ho tindran més fàcil per venir», ha manifestat la consellera d'Igualtat i Centres Cívics, Cecilia Mangini, que ha recordat que el SIAD és «un servei d'orientació i assessorament en relació amb qualsevol aspecte de la vida de les dones».

«La descentralització del SIAD també respon a un dels eixos estratègics de la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona que té l'objectiu d'ampliar la descentralització de diferents serveis municipals a través dels centres cívics, prioritzant les barris més allunyats del centre de la ciutat», ha apuntat Mangini, que també ha destacat que el fet d'apropar-se als barris de la ciutat «possibilita que el SIAD s'enxarxi amb la resta de serveis que s'estan oferint com són els serveis socials, l'Oficina Municipal d'Atenció a la Ciutadania o els d'atenció a la recerca de feina».

El SIAD, és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, un espai d'orientació i assessorament en relació amb qualsevol aspecte de la vida de les dones que, a banda de la descentralització, des d'aquest any també compta amb un espai propi a la planta baixa de l'Ajuntament de Tarragona que disposa d'una sala de formació i un espai específic per a l'atenció a usuàries. A més a més, a partir de l'any vinent, el servei disposarà d'una jurista a jornada completa que se sumarà a la resta de la plantilla formada per una treballadora social i una psicòloga.

Diferents accions del SAI als barris

Després de la bona acollida de SIAD als barris de la ciutat, des de la conselleria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI+ també s'aposta perquè el Servei d'Atenció Integral (SAI) a les Diversitats Sexuals i de Gèneres de Tarragona es desplaci als centres cívics de Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, Torreforta i Bonavista. Ho farà a partir d'aquest últim trimestre de l'any amb l'objectiu d'incrementar la difusió del servei i oferir activitats de sensibilització sobre la realitat LGTBI+ adaptada a les necessitats de cada barri.

El SAI, ubicat a l'edifici de l'Ajuntament de Tarragona, ofereix, entre altres serveis, atenció directa i individualitzada gratuïta.