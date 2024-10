Planten els primers arbres del futur Parc del Port, que serà una realitat a finals de l’any que ve

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Ha començat la transformació urbanística dels entorns portuaris amb les obres del futur Parc del Port. El projecte de renaturalització d’aquest espai de 30.678 metres quadrats implicarà un augment del 64% de la superfície verda actual, passant dels 7.000 metres quadrats actuals als 11.500. La vegetació serà un element clau en aquesta remodelació.

Per això, ahir, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i el president de l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT), Saül Garreta, van aixecar simbòlicament el paviment proper a l’edifici institucional del Port per plantar-hi els primers arbres.

Render del futur Parc del Port.Cedida

El pressupost total estimat per a aquest projecte és de 3,25 milions d’euros, amb IVA inclòs. Les obres, que s’han adjudicat a l’empresa UTE Eiffage Infrastructuras SA-Gestion Ingeniera y Construcción de la Costa Dorada SA, es dividiran en tres fases i es preveu que durin 12 mesos. Per tant, si es compleixen els terminis fixats, el futur Parc del Port serà una realitat a finals de l’any que ve.

Aquesta intervenció pretén obrir el port a la ciutat, generant una connexió directa entre Tarragona i el mar, mitjançant la creació d’un gran parc on es prioritza la creació de zones verdes, l’augment de la biodiversitat i la reducció de l’asfalt i el trànsit rodat per potenciar els desplaçaments a peu i l’ús de la bicicleta.

Per aquest motiu, se simplificarà l’estructura del sistema viari actual amb la pacificació de l’entorn portuari. El projecte és obra de l’estudi d’arquitectura MasMaristany, que va resultar guanyadora del concurs d’idees impulsat per Port, que va rebre fins a 21 propostes. La proposta vencedora també inclou una gran escalinata en el mur del dic de Llevant per construir-hi un accés entre el Moll de Costa i la futura plaça de l’APT.

Render de la futura escalinata del Parc del Port..Cedida

Viñuales assegurava que el Parc del Port serà «un nou pulmó verd» que farà que Tarragona «sigui un millor lloc on viure, treballar i gaudir». «La renaturalització de la zona fomentarà la mobilitat sostenible i embellirà la façana marítima de la ciutat», apuntava el batlle. Aquesta actuació es complementarà amb les que ja estan en marxa al seu entorn, com la remodelació del Port Esportiu, o les que arribaran en el futur, com l’enderroc de la plataforma del Miracle.

L’alcalde va aprofitar per destacar el «llegat» que deixa Garreta, qui es mostrava visiblement emocionat. I és que l’acte d’ahir també va tenir sabor a comiat. «A la vida tot són etapes i, igual que les comences amb il·lusió, has de saber deixar-les amb elegància, dignitat i lleialtat institucional», deia l’encara president de l’APT, qui afirmava que aquest projecte de renaturalització representa «molts dels valors que em vaig proposar impulsar al Port quan vaig assumir la presidència».

En aquest sentit, destaca que aquest projecte ajuda «descarbonitzar» l’economia, crear una nova mobilitat i generar un espai de «convivència i cohesió social». Garreta destacava que ara hi ha un nou paradigma on «treballar per la vida i la biodiversitat també és fer-ho per la prosperitat i el futur». Tanmateix, destacava la importància de saber connectar el Port amb la ciutat, com ho han aconseguit a Santander o Màlaga.