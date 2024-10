El tarragoní Adrià Guxens s’estrena a Sitges

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

La paraula japonesa Kokuhaku es tradueix com a confessió. També és el títol del nou curtmetratge que el director tarragoní Adrià Guxens presentarà aquest vespre, en primícia, al 57è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya que se celebra a Sitges.

El passi es farà en una Sessió especial, a les 20.15 h, just abans de l’estrena d’una de les grans pel·lícules del Festival, Sanatorium Under de Sign of the Hourglass, dels Quay Brothers. Aquesta és la primera vegada que Guxens estrena una pel·lícula al Festival de Sitges, un certamen al qual està vinculat, de manera externa, des de fa molts anys (havia estat president del Jurat Jove). Per això, admet, «estrenar a Sitges és fer-ho a casa».

El de Tarragona explica que aquest és el primer curt de la seva filmografia que, d’alguna manera, encaixa en el festival, ja que «combina la temàtica queer amb el món del teatre kabuki, els fantasmes japonesos i Sailor Moon». El Kokuhaku de Guxens parteix d’un relat autobiogràfic de l’actor protagonista, Kuni Tomita, i explica la història de Tadashi, un jove actor japonès que interpreta a personatges femenins en una pràctica teatral semblant al kabuki.

A través d’una entrevista amb una periodista xinesa, Tadashi reviurà els seus records més íntims. «És una història que parla de l’empoderament de les persones LGBTI+ d’ètnia asiàtica, que tenen més dificultats a causa dels valors conservadors de la seva societat», detalla l’Adrià.

«És una història dramàtica», assegura, «però el que fa original el curt és la manera d’explicar-la, a través d’elements propis del fantàstic, del surrealisme i de l’anime japonès». Després de l’estrena a Sitges, la pel·lícula s’exhibirà a l’Imagine Fantastic Film Festival d’Amsterdam, on competirà pel prestigiós Méliès d’Argent al Millor Curtmetratge Europeu. Mentrestant, Guxens segueix treballant en el que serà el seu primer llargmetratge, Lóngquán, una producció que explora la identitat i les arrels de Junyi Sun, un català d’origen xinès.