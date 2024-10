L’Ajuntament de Tarragona llogarà un quiosc de la Rambla per 319 euros al mes

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Han estat diversos els intents que ha fet l’Ajuntament de Tarragona per donar vida als quioscos buits que hi ha al centre de la ciutat. L’últim va ser l’estiu de l’any passat, quan el consistori va licitar la concessió de quatre espais diferents. Només es va poder adjudicar el que està ubicat al número 39 de la Rambla Nova, on s’ha establert una administració de loteries. Ara, l’Ajuntament torna a intentar llogar un dels altres tres que van quedar deserts. Concretament, el del número 40 de la Rambla Nova.

La concessió es farà per un contracte de 30.649,68 euros, que tindrà una durada de vuit anys. Així, l’adjudicatari haurà de pagar 319 euros al mes per poder gestionar aquest espai de titularitat municipal. Els interessats podran presentar les seves ofertes fins al 15 de novembre. Segons els plecs tècnics, l’activitat principal del quiosc podrà ser la venda tant de premsa i publicacions periòdiques, com d’aliments i refrescos envasats. També es contemplen altres activitats complementàries com recàrregues de telefonia, loteries o promoció turística de la ciutat.

Fins a tres intents va necessitar el consistori per poder adjudicar almenys un dels quatre quioscos que va licitar l’any passat. Més enllà de la que hi ha al número 40 de la Rambla Nova, també va quedar deserta la caseta situada a l’altura del número 102, així com la que es troba a la Rambla President Companys, davant de l’Institut Vidal i Barraquer. Per a aquests dos, de moment, no s’ha tornat a treure cap concurs per atorgar la seva concessió i evitar que perdurin sense activitat.