La Diputació planteja el futur Conservatori de la Tabacalera amb un auditori de més de 1.200 m2

La Diputació de Tarragona va licitar ahir l’elaboració dels estudis previs i de viabilitat de la construcció i posada en funcionament d’una nova Escola i Conservatori de Música a l’ala dreta de la Tabacalera, que queda a tocar del carrer Manuel de Falla.

L’impuls d’aquest concurs públic és el resultat del protocol de col·laboració signat entre l’ens provincial i l’Ajuntament de Tarragona per analitzar el trasllat del centre formatiu, ubicat actualment a la Part Alta, a l’antiga fàbrica de tabacs abandonada des de l’any 2007. Amb l’informe enllestit, es decidirà si es dona llum verda a la proposta.

En els plecs tècnics de la licitació, s’ha fet una previsió de les dimensions generals de la futura Escola i Conserva de Música, que ocuparia 4.357 metres quadrats. La superfície total es dividiria en tres grans espais: una zona administrativa i de serveis, una altra d’aules i sales destinades al vessant formatiu, i, per últim, un auditori.

Aquest ocuparia 1.266 metres quadrats amb un escenari per a 100 músics i platea per a 350 espectadors. Des de la Diputació deixen clar que es tracta només d’una idea inicial i que aquest plantejament podria canviar totalment de cara al projecte final. A més, assenyalen que l’auditori funcionaria com a sala d’assaig per als alumnes del centre.

La possible creació d’aquest espai és un dels requeriments que es desprèn del programa de necessitats d’espais i usos funcionals que ha elaborat l’administració supramunicipal tenint en compte «el desenvolupament funcional de l’activitat acadèmica i docent de forma conjunta per a l’Escola i el Grau Professional, per continuar establint les relacions necessàries entre els dos nivells educatius». Així, es vol «optimitzar les superfícies de circulació, el servei de vigilància, neteja, manteniment i conservació de l’edifici».

Al conservatori s’imparteixen 17 especialitats i, per al nou equipament projectat a la Tabacalera, s’ha plantejat que l’Escola de Música pugui tenir una capacitat màxima de 325 alumnes i el Conservatori Professional de Música, de 250. «Coneixem les necessitats de l’Escola Conservatori i, en l’estudi del seu trasllat, definim un centre amb visió de futur, que podria arribar a tenir una sala d’assaig en forma d’auditori per a l’ús de les orquestres i bandes formades pels nostres estudiants», explica la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó.

L’espai actual, insuficient

Actualment, el centre està situat al número 10 del carrer Cavallers i ocupa tot l’edifici de la Casa Montoliu, amb un total de 27 aules i una superfície construïda de 2.766 metres quadrats. L’activitat també es desenvolupa en altres immobles ubicats a diferents emplaçaments de la ciutat.

Aquestes instal·lacions, tal com s’exposa en els plecs de la licitació, «han esdevingut insuficients per atendre les necessitats de l’Escola i Conservatori de Música» i, alhora, «presenten un seguit de mancances que impedeixen que l’activitat es pugui dur a terme en les millors condicions d’eficàcia».

Així, es va fer palesa «la necessitat d’unificar els espais» en un nou emplaçament. El passat mes de maig, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va oferir per carta a la presidenta de la Diputació la Tabacalera per construir el nou conservatori al lateral dret de l’edifici principal, que té uns 10.000 metres quadrats de superfície.

Amb la signatura del protocol de col·laboració, ja es pot treballar per fer realitat el trasllat, que seria via concessió de domini gratuïta per part de l’Ajuntament. La Diputació ha fet un pas més amb la licitació del contracte menor per a l’estudi de viabilitat del projecte, el qual compta amb un pressupost de 18.000 euros. L’empresa adjudicatària tindrà un termini màxim de tres mesos per presentar-lo.