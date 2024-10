Denuncien que la riera de la Móra es transforma en un focus de brutícia cada cop que plou

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La riera de la Móra s'ha convertit en un problema recurrent per als veïns de la zona, ja que cada vegada que plou amb certa intensitat, l'aigua que baixa per la riera no arriba a desembocar al mar i acaba quedant estancada. Aquesta situació genera un llac d'aigua insalubre, ple de brutícia, verdet i insectes.

El principal problema és que el tram final de la riera no està canalitzat, fet que impedeix el correcte flux de l'aigua cap al mar. Com a conseqüència, en pocs dies es comencen a percebre olors desagradables, i la zona es converteix en un focus de proliferació de mosquits i altres insectes, convertint-se en un autèntic niu de brutícia.

Els veïns han denunciat aquesta situació. Sol·liciten la canalització del tram afectat per evitar que la situació es repeteixi amb cada episodi de pluges.