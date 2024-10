Dow Tarragona detalla el seu pla per les emissions zero al 2050

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Dow Tarragona va desgranar ahir en un acte els seus plans per arribar a les emissions zero de CO² l’any 2050. La companyia compta amb tres fases diferenciades per descarbonitzar el complex industrial al complet.

Antonio Logroño, president de Dow Chemical Iberia, assegura que «aquest projecte aconseguirà la reducció d’un milió de tones de diòxid de carboni».

El president destaca que «d’aquesta indústria depenen moltes altres que també esdevindran més sostenibles». La primera fase, ja iniciada, contempla una reducció del 20% del CO² emès. La principal millora introduïda en aquest període són les parades del cracker del 2021 -que va suposar una reducció del 7%- i la prevista pel 2029.

La segona fase està contemplada pel període 2030-2040 i estarà marcada per l’ús de tecnologies pont com la captura i emmagatzematge de CO² o l’ús de l’hidrogen circular. Ignasi Cañagueral, director de Dow Tarragona, explica que «aquestes tecnologies seran clau per mantenir la competitivitat fins a l’arribada a les emissions zero».

Paula Fernández-Cantelí, cap de projecte de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, ha donat més detalls sobre la tecnologia necessària per recollir el diòxid de carboni fins que «se li pugui donar una sortida». Per això, serà necessària la construcció d’un magatzem geològic a 800 metres de profunditat, una distància a la qual «aquesta substància redueix el seu volum de 100 a 0,3 litres», explica la cap de projecte.

Fernández-Cantelí detalla que aquest magatzem s’haurà de realitzar en aqüífers salins, «emulant com succeeix de manera natural». En aquest sentit, la responsable del projecte ha assenyalat que «llocs com Noruega ja comptem amb equipaments d’aquest tipus i Països Baixos començarà a construir-ne un aquest 2026».

Un ull a Europa

Per fer possible aquesta transformació serà necessària una «gran inversió», en paraules d’Ignasi Cañagueral. És per aquest motiu que el director demana «la coordinació amb l’administració pública per fer que la transició de la indústria pugui ser competitiva».

A aquest respecte ha donat més detalls Marianne Berthelot, directora de Relacions Institucional de Dow, qui ha demanat un «pacte per la indústria» que permeti a Europa «mantenir el pols davant d’altres regions del món que també estan invertint en descarbonització».

En aquest sentit, la directora afirma que «és necessari crear taules de diàleg entre l’empresa i l’administració pública per coordinar el canvi al qual s’enfronta la indústria». En la mateixa línia, Berthelot ha demanat també «la complicitat de l’Estat i la Generalitat de Catalunya».

Amb tot, Dow continua amb l’objectiu marcat d’arribar a la neutralitat climàtica l’any 2050. Ignasi Cañagueral afirma que «els crackers que es descarbonitzin lideraran la indústria del futur», refermant la prioritat de la companyia de «continuar produint a Tarragona».