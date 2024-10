Tres atacs en menys d'una setmana a autobusos de l’EMT: els treballadors reclamen més seguretat

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La secció sindical de l’UGT a l’Empresa Municipal de Tarragona denuncia que tres autobusos han estat apedregats aquesta setmana a la ciutat. S’han trencat llunes i portes d’accés als vehicles. Un dels incidents va passar a la línia 43, pel seu pas per La Granja. Des del sindicat, s’ha enviat una carta a la gerència de la companyia pública per a abordar la situació, «esperant mesures contundents que garanteixin la seguretat i tranquil·litat de tots els treballadors i usuaris».

En aquest sentit, des d’UGT expliquen que els protocols de seguretat es van activar «de manera adequada». Tot i això, remarquen que un impacte directe en un conductor d’una de les pedres «podria haver tingut conseqüències fatals, com la pèrdua de control del vehicle». Davant aquest escenari, la secció sindical considera «essencial» implementar mesures addicionals com la presència d’agents policials encoberts als autobusos municipals.

Una altra proposta dels treballadors és reforçar els vidres dels vehicles, instal·lant llunes laminades o de major resistència. A més, com a mesures «urgents» addicionals, la UGT reclama desenvolupar iniciatives per a «sensibilitzar» a la població sobre els perills dels actes vandàlics. Per últim, des del sindicat sol·liciten un reforç del patrullatge policial en «horaris crítics», en aquelles rutes on s’identifica un major risc de vandalisme.

No és el primer cop

Aquesta mena d’incidents han anat ocorrent paulatinament en els últims anys. A l’estiu de l’any passat ja es van fer públics apedregaments a busos de l’EMT a Campclar. La companyia i el Comitè d’Empresa van demanar la col·laboració de les entitats veïnals per erradicar aquests comportaments. A principis d’aquest any, també es van registrar aquest tipus d’actes vandàlics.

L’empresa de transports i la Guàrdia Urbana es van reunir per a tractar exclusivament el vandalisme als autobusos. En aquest cas, fruit de la col·laboració entre la companyia pública i la Guàrdia Urbana, es va poder identificar els responsables. «Vetllar pels treballadors és una màxima a l’empresa», indiquen fonts de l’EMT.

Comissió de Salut Laboral

En els últims mesos, no s’havien detectat actes vandàlics cap a la flota, però aquests comportaments s’han tornat a disparar en els últims dies. Els treballadors reclamen que la situació del vandalisme s’inclogui com a punt del dia a la pròxima Comissió de Salut Laboral i que les seves recomanacions siguin ateses «amb la urgència que requereixen» per la gerència de la companyia. Segons ells, si s’apliquen, contribuiran «significativament a millorar la seguretat del servei i protegiran la integritat de tots».