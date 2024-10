Tranquil·litat inesperada i busos pràcticament buits a l’estació de trens de Tarragona

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera jornada del tall ferroviari s’ha desenvolupat sense incidències a l’estació de trens de Tarragona, des d’on també sortien els autobusos del pla alternatiu per les obres al túnel de Roda de Berà. De fet, la situació era força estranya, ja que es respirava una inesperada tranquil·litat. «M’esperava que hi hagués més gent», ha afirmat Ariadna Garrabé, una de les informadores que aquest dimarts ajudava els viatgers afectats a orientar-se, resolent els seus dubtes.

Els autocars han sortit amb normalitat des de la plaça de la Pedrera. Quan desfilava un, trigava pocs minuts a arribar un altre. El cert és que cap dels vehicles s’ha omplert. De fet, la majoria ha acabat marxant cap a Sant Vicenç de Calders amb una desena de passatgers. Només es notava un petit increment d’usuaris en el moment que arribava a l’estació de trens un ferrocarril provinent de Reus, Salou o Tortosa i havien de fer el transbord.

Els busos que han sortit des d’allà feien parada a Altafulla-Tamarit i Torredembarra abans d’arribar a Sant Vicenç de Calders. Tot i que no estava previst en un principi, també hi havia autocars que feien el trajecte directe cap a la destinació final. La majoria dels viatgers preguntaven què havien de fer per arribar fins a Barcelona. És el cas de César Sandoval, que viu a Tarragona i avui havia d’anar al passeig de Gràcia. «Abans agafava sovint el tren per anar cap a Barcelona, però ara ho faig de forma ocasional», explica l’usuari afectat, qui no tenia ni idea del tall de vies. «Me n’he assabentat ara, quan he vingut a l’estació», ha dit.

Tampoc n’estava informada María José Ángeles Silva, que ha agafar el tren a Salou creient que podria arribar fins a la Ciutat Comtal amb normalitat. «A l’estació de Salou ningú m’ha avisat i me n’he adonat quan ja he baixat a Tarragona», ha explicat. «Per a algú com jo, que només viatjo de forma puntual cap a Barcelona per temes personals, no suposa un gran problema, però per a algú que ho ha de fer cada dia és més complicat», ha reconegut.

Ús diari del servei alternatiu durant cinc mesos

África Rodríguez és una d’aquestes persones que haurà de fer ús del servei alternatiu diàriament durant els cinc mesos que duraran les obres del túnel de Roda de Berà. «Avui és el primer dia que he d’agafar el tren perquè començo una formació», ha detallat la usuària, qui ha anat «amb marge de temps» a l’estació de trens per «poder organitzar-me una mica». Explicava que la seva família li havia comentat que es produiria el tall de vies i ha volgut informar-se per estar preparada. «És una mica embolicat, però si és el que hi ha, doncs s’haurà d’aguantar, tot i que no sabia que duraria fins al març», ha acceptat resignada l’África.

D’altra banda, ha agraït l’«atenció» per part dels informadors que hi havia a l’estació. Una d’ells era l’Ariadna Garrabé, qui s’encarrega d’«ajudar la gent que va una mica perduda». «Les primeres hores han anat molt bé i està tot molt tranquil», ha apuntat. Tot i això, hi havia certa incertesa entre els passatgers que havien d’agafar l’autobús, sobretot entre els turistes que volien arribar fins a Barcelona. «Els principals dubtes estan relacionats amb els horaris, perquè amb les hores s’han trastocat», ha apuntat l’Ariadna, qui reconeixia que hi havia alguns usuaris certament «angoixats perquè han de fer un examen o per por de perdre la feina».

Avui, la Jana Quintanilla ha arribava tard al seu lloc de treball. «Els autobusos i els trens no es coordinen». «Vinc des de Sants, on m’han fet anar a Sant Vicenç de Calders. Allà, he agafat un bus fins a Tarragona que sortia a les 8, i ara, no hi ha cap tren que vagi cap a Reus fins a les 9.40 h». La Jana té la feina a la capital del Baix Camp i havia d’entrar a les 9 del matí. «Normalment, trigo una hora i tres quarts a arribar i, avui, entre dues hores i mitja i tres», ha assenyat.